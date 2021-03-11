秦偉性侵3女態樣雷同 法院裁定關7年8月

藝人秦偉性侵女造型師、女編劇和女粉絲等3人，一、二審依3個強制性交罪各判4年徒刑，應執行8年徒刑，他性侵女編劇、女粉絲部分先定讞，應執行6年，秦偉入監服刑。性侵女造型師部分，高院更一審仍判秦偉4年徒刑，最高法院去年底駁回上訴，高院裁定兩判決應執行7年8月徒刑。

秦偉遭8名女子指控性侵，包括2010年商請A女做造型，邀約A女至住處，卻趁A女挑衣服時強暴她；2007年，秦偉藉口商請拍MV向17歲的B女搭訕，駕車載她到汽車旅館性侵；同年七夕過後，秦偉再次在車內強迫B女發生關係。2010年，秦偉結識從事幕後工作的C女，以談劇本為由邀約C女到住處強制性交得逞。

2011年，秦偉以洽談專輯製作為由邀E女晚餐，多次暗示要發生關係，並將她壓在床上，E女稱逢生理期奪門而出。2002年耶誕節前後，秦偉約14歲的後援會成員F女錄廣播節目，卻在廁所內強姦F女；隔年，秦偉錄節目又不顧F女反對，強行將她壓制在角落，所幸未得逞。

2013年，秦偉得知J女從中南部北上，開車將她載到住處，自後方強行熊抱，欲褪去她的衣物，因門鈴聲響而未得逞，秦隨後怒斥J女趕出門。2011年，秦偉邀N女「吃宵夜」，N女想離開，秦不顧她的反對而性侵。2012年，秦偉再透過臉書結識R女，強制性交得逞。

一、二審認定秦偉對造型師、編劇和粉絲強制性交，各判刑4年徒刑，應執行8年徒刑，其餘5名女子指控性侵部分判無罪確定。但最高法院認為，秦偉遭控性侵女造型師部分，因只有被害人單方面指述，沒有其他補強證據，待調查釐清，撤銷、發回更審；性侵女編劇、女粉絲部分，最高法院各判刑4年定讞，高院裁定應執行6年，秦偉去年4月間到南投地檢署報到，被押送台中監獄。

秦偉性侵女造型師部分，高院更一審認為綜合卷內女造型師的控訴和受創後的情緒反應，案發後透過臉書私訊指責惡行，秦偉也未否認。更一審指秦身為資深演藝人員，卻未能珍惜公眾人物地位，竟為了性慾無視女造型師抵抗、執意性侵，嚴重侵害女造型師的人格權益，造成女方身心受創嚴重。

更一審指秦偉犯後未有悔意，也沒有賠償女方的損害，態度欠佳，本應從重量刑，「原審量處有期徒刑4年，實嫌過輕」，但因檢察官只就「執行刑過輕」上訴，未針對本罪宣告刑上訴，且秦偉也有上訴，根據刑事訴訟法不利益變更禁止原則，更一審不能判得比原本更重，仍維持判秦偉4年徒刑；最高法院去年12月10日駁回上訴。