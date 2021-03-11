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高雄治安遭質疑 警提數字稱「治安無異常」

聯合報 / 記者林保光／即時報導

國民黨立委今天上午批評高雄市長陳其邁就任市長半年多，無法解決槍枝氾濫，治安表現直逼谷底；今天下午高雄市警局以近年統計數字，表示「高雄市治安無異常」，且刑案發生數有下降趨勢。

高雄市警局發布統計數字，表示去年全般刑案發生數較2019年減少1390件，破獲率96.68％也較2019年成長2.37％；去年暴力犯罪發生數比2019年減少12件，破獲率110.53％，較2019年增加10.53％；去年竊盜案件發生數較2019年減少757件，破獲率100.96％比2019年增加2.29％。

高雄市警局另統計，今年1月到今天，高雄市全般刑案破獲率為98.53%，在六都排名第三、暴力犯罪破獲率為100%，與台中市併列六都第二名，另槍擊案發生2件，比去年同期減少2件，全數在短時間內偵破。

高雄市警局表示，從統計數字上，高雄治安並無異常且刑案發生下降趨勢，市警局仍將持續針對可能衍生犯罪的場所及路段，不定時執行臨檢、路檢，另對黑道幫派、不良組合全力蒐報，強化偵防作為，並與市府相關局處以「第三方警政」行政干預手段，阻斷不法金流，刨除幫派組織的經濟來源。

高雄市長陳其邁遭國民黨質疑治安表現直逼谷底。圖為陳其邁昨天深夜參加高雄市警新興分局勤前教育。記者林保光／翻攝
高雄市長陳其邁遭國民黨質疑治安表現直逼谷底。圖為陳其邁昨天深夜參加高雄市警新興分局勤前教育。記者林保光／翻攝
高雄市長陳其邁遭國民黨質疑治安表現直逼谷底。圖為陳其邁昨天深夜參加高雄市警新興分局勤前教育。記者林保光／翻攝
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高雄市 幫派

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