台東警「聞臭下車」 查獲偷運生雞糞22.5萬公斤

台東關山警分局池上分駐所警員李佳霖及蔡誌昇日前線上巡邏時，前方卡車不時飄散陣陣臭味，直覺可能是偷運生雞糞，隨即將卡車攔停，掀開帆布，果然是生雞糞，立即通報縣府。由於載運生雞糞未經核准，當場開罰6萬元，諭令原車返回。農業處呼籲禽畜業者及農友勿僥倖偷運生禽畜糞。

農業處表示，光去年查獲攔阻22萬5千多公斤生雞糞，已完成19輛車裁罰，總計裁罰114萬元。今年1月至3月8日止，統計已查獲4輛違規載運生雞糞，開罰24萬元。重申未依規定申請者將予以開罰6萬元以上至30萬元以下罰鍰，且查獲第3次將沒入車輛及相關機具。

關山警分局池上分駐所警員李佳霖及蔡誌昇執行線上巡邏勤務時，巡經忠孝路沿途聞到有股臭味，疑似自前方卡車傳來，遂將其攔下盤查，果不出其然，帆布下蓋著整車的生雞糞；貨車司機出具載運單，向員警解釋載運物品為肥料，經縣府稽查小組前來認定，確實為未經核准的生雞糞，當場開單告發。

而員警看到卡車輪胎疑似遭重壓變形，便請卡車至附近回收場過磅，明顯超載，再吃上一張罰單。使用生禽畜糞不但污染環境，也造成台東觀光嚴重影響，縣長饒慶鈴108年6月宣誓禁生禽畜糞入境決心後，即指示農業處、縣警察局及環保局組成稽查小組，嚴格取締未經合法申請載運生禽畜糞的車輛進入台東。