獨／誠創科技驚爆炒股 元大創辦人馬志玲三弟遭約談

台灣口罩國家隊供應商誠創科技驚爆炒股弊案。調查局接獲金管會移送報告，指誠創科技公司內部人，涉嫌於2016至2017年間，疑有操縱自家股價獲利之虞，台北市調查處今天兵分多路，前往誠創科技等相關處所搜索，帶回逾10人詢問，包括該公司董事長馬永玲，預計晚間移送台北地檢署複訊，全案朝違反證交法偵辦。

馬永玲是元大集團創辦人馬志玲么弟， 40年前在瓊瑤式愛情文藝片風行的年代，曾演過好幾部愛情文藝片電影，包括「我是一片雲」、「月朦朧鳥朦朧」、「一顆紅豆」、「雁兒在林梢」、「金盞花」、「彩霞滿天」，也曾與胡茵夢合演過「讓我們在一起」，早年是當紅文藝小生。不過，馬永玲並未在演藝圈久留，幾年後就揮別演藝圈，投身企業領域。

據調查，誠創科技2016年間因財務虧損，為求增資，股價從12炒到17元；2017年股價又從每股17元拉抬至22元，檢調認為有炒股弊端，今約談相關人到案。

誠創科技總部設立於台北、在園平鎮、山東濟南設有生產製造中心、香港設有子公司據點，董事長是馬永玲，該公司主要以從事CCFL冷陰極螢光燈管生產及銷售為主，產品應用於LCD面板、光電產品背光模組，為光電產業關鍵零組件製造商。