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台鐵2死1傷職安意外 劉櫂豪要求採購先進警示設備

中央社 / 台東縣11日電

台鐵局日前在台東海端火車站發生2死1傷職安意外，立法委員劉櫂豪表示，台鐵局今年已發生3件重大職安意外，要求台鐵局採購先進警示設備。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿表示，劉櫂豪10日在交通委員會邀請交通部做業務概況報告，劉櫂豪針對台鐵局發生道班工被工程維修車撞上事故，質詢交通部長林佳龍及台鐵局代理局長祁文中。

劉櫂豪質詢林佳龍時指出，台鐵局從2006年起15年來發生9次重大工安意外，共造成12死11傷，且2021年就發生3件重大工安事故，道班維修人員15年來於軌道遭列車撞擊已發生4次，造成10人死亡，顯然台鐵局在內部控管、作業規範以及人力設備等都需要檢討改善，以促進工程維護人員以及營運的安全。

林佳龍答詢表示，已積極督促鐵道局針對事故做行政調查，將儘速釐清原因，改善缺失，確保軌道安全。

劉櫂豪並具體提案，要求台鐵局研議採購先進警示設備，以保障道班人員臨軌作業之安全，也確保軌道營運安全無虞；同時也要求台鐵局對於傷亡的員工要做好撫卹照顧，尤其家屬面臨的困難，要主動積極關懷，儘力協助解決，祁文中代理局長允諾會遵照辦理，做好後續關懷協助。

台鐵 劉櫂豪

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