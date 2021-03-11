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北市大同分局員警酒駕返家 遭中正二警臨檢拒測罰18萬

聯合報 / 記者李隆揆蔡翼謙／台北即時報導

台北市大同分局一名林姓警員日前駕車行經中正區泉州街，遭遇轄區警方臨檢，他渾身酒氣但拒絕酒測，警方遂依法開罰18萬元。

據悉，林員3月4日凌晨3時許酒後駕車行經泉州街，遇上轄區中正二分局警方執行臨檢，現場員警見他渾身酒氣，要求他配合酒測，但林員堅決拒測，中正二分局員警遂依法開罰18萬元，事後才查出林員竟是同為警職的自己人。

林員40歲，警專24期畢業後就分發大同分局服務，目前在派出所主辦內勤業務，主要與分局行政組、督察組有業務往來；他供稱，當天在大同區一間餐酒館點了宵夜和酒水，吃完回派出所休息才騎車回家，遭遇警方攔查一時緊張才拒測。

大同分局督察組長陳佳緯表示，案發當天早上接獲中正二分局通知，指出林員酒駕，即依內部規定對林姓警員記大過一支，調至警備隊待市警局懲處；依規定大同分局分局長須負起連帶處分責任，但該分局長到任未滿6個月，可降低懲處標準，從原本一支申誡改由免罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大同分局。記者蔡翼謙／攝影
大同分局。記者蔡翼謙／攝影

臨檢 酒測 酒駕 警察

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