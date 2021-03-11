快遞員佯裝香港富商包養網美、直播主 騙財騙色遭起訴

楊姓快遞員佯裝香港富商，在社群軟體私訊網美、直播主，開價10萬到50萬元不等價格包養，再偽造匯款證明單，使被害人信以為真性交，再趁女方不注意偷走提款卡及信用卡，不法所得百萬元。台北地檢署去年依詐欺得利等罪起訴，又查出一名女子受騙，今追加起訴。

檢方調查，前年至去年5月間，楊男在網路社交平台Instagram開設多個帳號，隨機找尋網美、直播主，私訊「有工作邀約」，並一人分飾兩角，同時扮演媒介賣淫者及香港富商、證券小開。

若獲網美、直播主詢問，楊男會再傳送「一疊鈔票及我想認識你的紙條」照片，表示包養月費10萬元到50萬元不等，並誆稱遇過網美或直播主也在買淫，誘使被害人上當。

楊男要女方先去旅館開房間，等收到匯款後再開門即可，而楊男傳給女方假的匯款紀錄單，女方誤信開門與楊男性交，楊男再趁對方洗澡、上廁所時，偷走信用卡及提款卡，盜刷購買iPhone、iPad。事後，女方聯繫不上楊男，發現被封鎖才驚覺受騙。

檢方去年11月16日依竊盜、詐欺得利、偽造文書等罪將他起訴。曾在偶像劇演出過的一名女網紅提告主張，要幫父親籌措醫藥費，於是瞞著男友答應楊男以35萬元援交，後來楊男傳假的匯款證明，聲稱不小心多匯款，約好到房間性交易再收回差額。