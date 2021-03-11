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紙風車聲請再議遭駁回 葉慶元：拿政府標案不准別人說

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

紙風車文教基金會稱律師葉慶元混淆專業收入和公益演出，導致捐款者想照顧孩子心意被負面輿論撕裂，前年8月8日控告葉妨害名譽。台北地檢署認為紙風車基金會與劇團各自有接政府標案，葉當時發言是針對紙風車，沒特定是哪一部分，處分不起訴；紙風車聲請再議，高等檢察署駁回。

前年8月5日，紙風車劇團自認遭台中市政府刁難，取消週末兩場演出行程。執行長李永豐受訪說，全台巡迴13年、服務148萬孩子，費用全靠自力募款而來「沒拿過公家機關一毛錢」。

翌日6日葉慶元在臉書上發文，指2001年起，紙風車一共拿了170個標案，總金額3億6千8百萬，更神奇的來了，近五年紙風車拿到的標案金額暴增，達1億7千萬，近過去總和的一半，「你還敢說沒拿過公家機關一毛錢？」

紙風車反駁葉惡意混淆「專業收入」和「368兒童藝術工程公益」，副執行長張敏宜出面提告。她說這對眾多捐款者、志工不公平，「13年來，這種天氣我們在戶外做什麼？」捐款資料都放官網，可查證。

張敏宜提告時哭喊「我今天爆炸了！」稱13年來319個鄉鎮至少走兩回，「風吹日曬雨淋，請不要汙衊參與者！」泣訴沒有錯過任何一個鄉鎮「我們哪裡來的藍綠呢？」

葉慶元在臉書上回應「事實本身不構成誹謗。」據了解，他庭訊時辯稱自己不需要區分紙風車財務來源，是紙風車要自己澄清。檢方查出，紙風車基金會與劇團各自有接政府標案，「368兒童藝術工程公益」專為公益募款，葉當時發言是針對紙風車，沒特定是哪一部分，妨害名譽構成要件不足，處分不起訴。

紙風車文教基金會聲請再議，高檢署審核後認為北檢無違誤，仍認為應予駁回。

葉慶元今在臉書上強調「事實不構成誹謗」，還指「這不是刑法第310條的明文規定嗎？」；他除批「放費司法資源外」，更質疑「有沒有從政府那邊拿了一堆標案，不准別人說的八卦？」

基隆市文化局、稅務局去年再度與紙風車劇團合作，在基隆港西岸碼頭、碇內國小、建德國小三地接連演出。資料照片。記者游明煌／攝影
基隆市文化局、稅務局去年再度與紙風車劇團合作，在基隆港西岸碼頭、碇內國小、建德國小三地接連演出。資料照片。記者游明煌／攝影

紙風車 捐款 募款

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