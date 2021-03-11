航港局爆重大監理弊案 員工隻手遮天收賄發遊艇駕照

交通部航港局爆發重大監理弊案，本報今獨家報導，指航港局一名五職等宋姓技佐隻手遮天、收賄發放遊艇駕照，時間恐超過10年。離譜的是，坊間販賣偽照氾濫，如老鼠會般層層抽傭兜售，總局竟無人知曉。直到調查局去年接獲情資，發動三波搜索，查出全台竟有逾2千人向宋行賄取得駕照，不法所得上看千萬元，航港局才急補漏洞。

對此，航港局今發聲明回應，坦承確實有此事，除全力配合檢廉調單位偵查外，已立即啟動內控查核機制，進行全面清查主動檢討，也對同仁涉嫌不法深表遺憾。

航港局表示，已於去年4月檢調單位進行調查的第一時間就主動將涉案同仁調離現職，處以記大過行政處分並經懲戒法院判決撤職並停止任用兩年，此外也已針對歷任督導主管人員進行行政處分。也立即於駕照申辦系統內限縮承辦人權限及調整作業流程，以全面杜絕不法情事。

航港局表示，目前已完成小船駕照全面逐一檢視及清查作業，掌握歷年持有駕照但查無考照或測驗及格資料之異常狀況，經查證屬實者，將依法撤銷。

根據航港局統計，目前涉案同仁及民眾已遭臺中地檢署起訴，該局航務中心同仁1人、民眾49人，合計有50人，起訴後駕照遭撤銷者計有18人，其餘涉案人士刻依行政程序法受理民眾陳訴意見，如無正當理由也將依程序辦理撤銷。

航港局強調，將秉持一貫「毋枉毋縱」及「絕不護短」之原則，並重申廉能是政府的核心價值，也是對同仁最基本的要求，後續清查如有異常，將主動移送廉政署及調查處，單位同仁如有涉案，絕不護短。