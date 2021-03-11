快訊

比地球還老！去年墜落在撒哈拉沙漠的隕石 有46億年歷史

避免「情輕法重」 行政院會通過：種大麻非販毒可只關1年

航港局爆重大監理弊案 員工隻手遮天收賄發遊艇駕照

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

交通部航港局爆發重大監理弊案，本報今獨家報導，指航港局一名五職等宋姓技佐隻手遮天、收賄發放遊艇駕照，時間恐超過10年。離譜的是，坊間販賣偽照氾濫，如老鼠會般層層抽傭兜售，總局竟無人知曉。直到調查局去年接獲情資，發動三波搜索，查出全台竟有逾2千人向宋行賄取得駕照，不法所得上看千萬元，航港局才急補漏洞。

對此，航港局今發聲明回應，坦承確實有此事，除全力配合檢廉調單位偵查外，已立即啟動內控查核機制，進行全面清查主動檢討，也對同仁涉嫌不法深表遺憾。

航港局表示，已於去年4月檢調單位進行調查的第一時間就主動將涉案同仁調離現職，處以記大過行政處分並經懲戒法院判決撤職並停止任用兩年，此外也已針對歷任督導主管人員進行行政處分。也立即於駕照申辦系統內限縮承辦人權限及調整作業流程，以全面杜絕不法情事。

航港局表示，目前已完成小船駕照全面逐一檢視及清查作業，掌握歷年持有駕照但查無考照或測驗及格資料之異常狀況，經查證屬實者，將依法撤銷。

根據航港局統計，目前涉案同仁及民眾已遭臺中地檢署起訴，該局航務中心同仁1人、民眾49人，合計有50人，起訴後駕照遭撤銷者計有18人，其餘涉案人士刻依行政程序法受理民眾陳訴意見，如無正當理由也將依程序辦理撤銷。

航港局強調，將秉持一貫「毋枉毋縱」及「絕不護短」之原則，並重申廉能是政府的核心價值，也是對同仁最基本的要求，後續清查如有異常，將主動移送廉政署及調查處，單位同仁如有涉案，絕不護短。

航港局也呼籲民眾不要以身試法，聽信不實傳言以為花錢就可以買駕照，目前遊艇及動力小船測驗題庫都是公開的，近十年考試的平均及格率達72.29%，且提供多元考試方式，例如口語輔助朗讀試題，儘可能協助民眾順利取得駕照。若有意願取得遊艇及動力小船駕駛執照的民眾，只要熟悉題庫及練習操船，應該都可以順利通過考試。

交通部航港局爆發重大監理弊案，航港局一名五職等宋姓技佐隻手遮天、收賄發放遊艇駕照，時間恐超過10年。本報資料照片
交通部航港局爆發重大監理弊案，航港局一名五職等宋姓技佐隻手遮天、收賄發放遊艇駕照，時間恐超過10年。本報資料照片

航港局 駕照 遊艇

延伸閱讀

天龍人沒駕照被嫌「怎麼生活？」 網嘆：只求出遊別只當後座

邊玩邊隔離！普吉島重振旅遊業 遊客可在遊艇上隔離

影／又拿雞腿換駕照？　駕駛過彎吃線撞翻對向機車！

邊隔離邊玩！赴泰國旅客 可在遊艇上隔離

相關新聞

航港局爆重大監理弊案 員工隻手遮天收賄發遊艇駕照

交通部航港局爆發重大監理弊案，本報今獨家報導，指航港局一名五職等宋姓技佐隻手遮天、收賄發放遊艇駕照，時間恐超過10年。離...

【雞腿換駕照／上】航港局大弊案！技佐收賄賣遊艇駕照10年 網紅、政商都涉案

交通部航港局爆發重大監理弊案，一名五職等宋姓技佐隻手遮天、收賄發放遊艇駕照，時間恐超過10年。離譜的是，坊間販賣偽照氾濫，如老鼠會般層層抽傭兜售，總局竟無人知曉。直到調查局去年接獲情資，發動三波搜索，查出全台竟有逾2千人向宋行賄取得駕照，不法所得上看千萬元，航港局才急補漏洞。

高雄掃黑瓦解7暴力討債組織 大小咖一樣不放過

高雄市警局配合警署的「掃黑行動」專案，瓦解7個暴力討債集團，其中「鳳山一哥」洪姓男子的黨羽自立門戶，放款給積欠賭債的債務...

不滿前鄉長作風 男持「黑寡婦」朝住處開槍 判刑5年半

屏東縣郭姓男子不滿高樹鄉前鄉長廖文賢作風，酒後想起兩人先前的嫌隙，竟持罕見點22口徑轉輪手槍，俗稱「黑寡婦」，朝廖的住家...

獨／中警抓毒犯前後包夾 市民誤認「對撞」拿手機全錄

台中市東區大勇街在今天晚間9時許，有警察以誘捕偵查的方式，緝捕毒犯，警方利用偵查車以前後包夾的方式，讓毒犯插翅難飛，因抓...

車牌已報廢！男見警攔查開車衝撞 2勇警破窗逮人見血

新北市陳姓男子今晚駕駛車牌已遭註銷休旅車，在板橋區見警攔查，涉嫌開車衝撞2輛警用機車，板橋兩勇警破窗順利逮人，但不慎遭車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。