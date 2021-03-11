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蛙蛙文創負責人猝世 北市消保官：明協調會照開

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

蛙蛙文創被控去年起向各大公司職福會推銷「醫療級口罩」團購，但收款後卻拖延出貨爆爭議，退款也一延再延。北市消保官原訂明日召開協調會，卻發現負責人李子斌猝逝，消保官楊麗萍表示，協調會仍會召開，但因為公司出席者沒有代理權限，因此要等到蛙蛙文創的新負責人出爐後，才能把調解書送到法院核定。

蛙蛙文創負責人李子斌猝逝，參與首次協調會的消費者昨日竟收到簡訊通知「負責人已過世」，擔心團購數十萬元的口罩款項無法退回。明天的調解會議，受理申訴人達1000多人，實際申請參加調解人數為500多人。

對此，楊麗萍表示，由於調解會議的開會通知發放很久，不少申訴人特地空下時間出席，不適合取消或延期，因此還是會照常開會，但出席者不是公司代表，所簽署的文件在法律上恐怕會有問題，若申訴人有疑慮可以選擇不出席，待未來新負責任產生後，會繼續安排調解會議。

楊麗萍說，明天的會議至少可以成為雙方的對話平台，若有談成和解契約，申訴人還是能夠簽名，楊強調，申訴人有疑慮不願意簽和解契約，就只會當作調解不成立，但即便如此，還是能夠重新申請調解。

娃娃文創派來的人沒有代表權限，卻與申訴人簽署和解契約是否有法律效果？楊麗萍說明，如果蛙蛙文創有履行和解契約，後續就沒有問題，若不履行，申訴人就能訴請法院確認契約效力，並強制蛙蛙文創履行和解契約。

若蛙蛙文創始終沒有產生新負責人，消費者是否會求助無門？楊麗萍指出，新負責人何時產生還是未知狀態，沒有辦法預測，但一直沒有負責人，蛙蛙文創為一人股東一人董事，股份無人繼承公司將難以營運，就可依照公司法解散程序，公司利害關係人，像是債權人等，也可請法院選定臨時管理人代理執行，由董事長代為處理債務。

娃娃文創負責人李子斌猝世，消費者擔心求償無門。圖／聯合報系資料照
娃娃文創負責人李子斌猝世，消費者擔心求償無門。圖／聯合報系資料照

文創 口罩 消保官

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