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九旬翁氣兒未盡責照顧 朝屋子噴漆反遭孫女提告

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣91歲謝姓祖父不滿兒子避不見面，拿漆噴孫女住處，卻被孫女提告毀損，謝姓祖父說，買這房時他有出資，他只是對自己的房子噴漆，不應有罪，不過彰化地方法院簡易判決依毀損罪裁罰謝男罰一萬元，謝男仍不服再提上訴被駁回，不過改判緩刑二年。

謝姓祖父去年1月間到兒子給孫女住的房子外，朝紗窗、玻璃門、鐵門噴漆，孫女因此告阿公毀損。

判決指出，謝姓祖父辯稱，這幢房子他有出資給兒子買房，所以他有所有權和使用權，對自己的房子噴漆不為過，而且這原本是父子間的糾紛小事，孫女不知情竟對他提告，若真要論罪，應該先論兒子避不見面的遺棄罪。

不過謝男兒子也有提出證明表示，房子是他繳貸款買的，所以法官認定謝男噴漆已觸犯毀損罪，但念其年事已高，生活難以自理，兒子又避不見面，他才憤而噴漆，行為雖有不當，動機堪憐，審理期間兒子與孫女又求情說不要對謝男判刑，所以原本簡易判決判處謝男需罰一萬元，謝男上訴後，改判緩刑二年。

彰化縣91歲謝姓祖父不滿兒子避不見面，拿漆噴孫女住處，卻被孫女提告毀損，謝姓祖父說，買這房時他有出資，他只是對自己的房子噴漆，不應有罪，不過彰化地方法院簡易判決依毀損罪裁罰謝男罰一萬元，謝男仍不服再提上訴被駁回，不過改判緩刑二年。圖／資料照
彰化縣91歲謝姓祖父不滿兒子避不見面，拿漆噴孫女住處，卻被孫女提告毀損，謝姓祖父說，買這房時他有出資，他只是對自己的房子噴漆，不應有罪，不過彰化地方法院簡易判決依毀損罪裁罰謝男罰一萬元，謝男仍不服再提上訴被駁回，不過改判緩刑二年。圖／資料照

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