九旬翁氣兒未盡責照顧 朝屋子噴漆反遭孫女提告

彰化縣91歲謝姓祖父不滿兒子避不見面，拿漆噴孫女住處，卻被孫女提告毀損，謝姓祖父說，買這房時他有出資，他只是對自己的房子噴漆，不應有罪，不過彰化地方法院簡易判決依毀損罪裁罰謝男罰一萬元，謝男仍不服再提上訴被駁回，不過改判緩刑二年。

謝姓祖父去年1月間到兒子給孫女住的房子外，朝紗窗、玻璃門、鐵門噴漆，孫女因此告阿公毀損。

判決指出，謝姓祖父辯稱，這幢房子他有出資給兒子買房，所以他有所有權和使用權，對自己的房子噴漆不為過，而且這原本是父子間的糾紛小事，孫女不知情竟對他提告，若真要論罪，應該先論兒子避不見面的遺棄罪。