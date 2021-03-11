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中部雙桶屍命案殺人動機 分別是栽贓少女及殺證人滅口

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

強盜假釋的徐德益與同夥，4年前殺害年僅16歲的蔡姓少女，再於2年前殺害同夥黃男後裝入塑膠桶棄屍殺人動機分別是「栽贓」及「殺人滅口」，檢察官率法醫驗屍時，發現兩人死狀甚慘，蔡女遭徐嫌持剪刀刺左胸，還旋轉攪動剪刀，驗屍時死者左胸還插著剪刀；而黃男遭注射海洛因，再遭槍擊頭部致死，死後還以水泥封屍。

主嫌徐德益等人，私吞一筆380萬土地交易款不願朋分，誣賴甫加入的蔡姓少女吞錢，與同夥在新竹香山以鐵鎚、剪刀、菜刀凌虐蔡女致死，徐將蔡女裝屍塑膠桶用膠帶封口，藏放徐父經營工廠的豐原老家。

此外，徐等人認識彰化縣何姓父子，佯稱何名下土地可高額貸款，騙得土地權狀、印鑑證明等物，將土地過戶到自己名下，再設定抵押移轉登記給不知情楊姓女子，獲得贓款2690萬。經被害人何男提告，檢察官開庭時，同夥懷疑黃的供詞對徐等不利，埋下「殺人滅口」殺機，開槍朝黃的頭部開槍，再裝進桶子棄屍苗栗銅鑼山區。

以徐德益為首的犯罪集團，殺害蔡姓少女、黃姓男子，分別裝在鐵桶棄屍，警方逮獲徐嫌等人。圖／本報資料照
以徐德益為首的犯罪集團，殺害蔡姓少女、黃姓男子，分別裝在鐵桶棄屍，警方逮獲徐嫌等人。圖／本報資料照

殺人 棄屍

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