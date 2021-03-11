向東華申請專利補助遭控利用職務詐財 吳茂昆獲不起訴

前教育部長、前東華大學校長吳茂昆擔任東華大學校長期間，與校內教授及生技公司共同研發綬草專利，依規定專利申請人必須填寫東華大學，吳等人卻因我國非PCT（專利合作條約）締約國，涉嫌將專利申請人登記為自己在美國持有股份的生技公司，再向東華申請專利補助，遭控詐欺取財、背信。士林地檢署偵結，認為吳在程序上有疏失，但並非意圖詐欺，予以不起訴處分。

不起訴指出，吳茂昆擔任東華大學校長期間，與翁姓教授、開設生技公司的謝姓董事長、史姓總經理認為綬草有研究價值，決定由翁負責指導實驗，謝、史負責研究，吳負責籌措研究經費。

2013年7月，實驗有近一步成果，吳等人發現綬草萃取物可抗發炎、抗肝纖維化、抗氧化（簡稱第一代綬草發明），決定向美國及我國申請專利，不過東華內部規定，專利及智慧財產權申請人必須是東華大學。

吳等人當時依規定填寫，委任萬國法律事務所辦理，2014年3月6日、24日分別向美國商標局、我國智財局申請，但申請經費高，吳等人依規定向東華提出專利申請費用補助。

2014年6月，實驗有近一步發成果，其發現綬草萃取物可治療傷口癒合、免疫系統（簡稱第二代綬草發明），決定針對新發明另外申請專利，吳當時將國外專利申請程序交由美國WSGR事務所辦理，專利申請人也登記為東華。

但因我國非PCT（專利合作條約）締約國，專利申請事後遭駁回，吳等人在律師建議下，將專利申請人改為其在美國共同開設的生技公司，用該公司名義申請專利，打算事後再將專利權回給東華大學。

檢方查出，該生技公司吳、翁、謝、史均有持股。

東華大學同年召開專利申請審議會議，並不知第二代綬草發明的PCT專利申請人已非東華大學，仍同意補助綬草發明在台、美的專利費用共76萬6952元台幣。吳等人遭控訴涉嫌利用職務機會詐取財物及背信。

吳茂昆辯稱，他是為綬草進行國際專利布局，事後會將專利權轉回東華大學。檢方認為，吳等人雖違反東華大學研發和技轉辦法，但並無意圖詐欺取財，也無故意損害東華大學，難因吳以東華大學校長身分核決該經費申請，就認定吳等人有向東華大學詐欺取財。

另外，吳等人2019年11月與東華大學達成和解，吳在美國設立的公司，也將其綬草專利申請權無償讓給東華。