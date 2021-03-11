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男闖紅燈害女騎士自摔遭吊照 法官認兩車未碰撞撤罰

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄劉姓男子騎車闖紅燈導致姚姓騎士自摔受傷，劉被控肇事逃逸，不僅駕照被吊銷，還因肇逃移送檢方偵辦，但他事後改口稱偵查庭認罪是誤信網路影片教學「不承認會判更重」，希望撤銷罰單，高雄地院法官勘驗監視器畫面，發現劉未與自摔騎士有碰撞，因此撤銷劉男處分。

判決指出，2019年3月17日下午4時許，劉男騎車行經鼓山區馬卡道路與青海路口闖紅燈，當時綠燈直行的姚姓騎士見劉男疾駛而來煞車不及摔倒，警方到場後認為劉闖紅燈導致姚女受傷，且頭也不回就離開現場，依肇事逃逸函送偵辦，並依法吊銷執照3年。

劉男事後主張，稱是因為誤信網路教學「不承認會判更重」，才會在偵查庭認罪，但實際根本不知道他有跟姚女擦撞，才沒有停下來查看，因工作需要以機車代步，希望撤銷吊照處分。

但高市交通局反駁，認為肇因是劉闖紅燈導致姚女自摔，卻未留在現場就逕行離去，即便劉不是故意，也很難脫離過失責任。

案經高雄地院審理，承審法官勘驗密錄器、路口監視器畫面，發現劉男行經事故路口時，與姚女機車交會後略有左偏，姚見劉男機車疾駛而過，因急煞不及摔倒，姚在警詢時也坦承未與劉發生碰撞。

地院法官認為，劉雖然被雄檢處分緩起訴，但緩起訴處分書難當作劉肇事致人受傷的證據，高市交通局提不出劉男故意、過失逃逸的證據，就以肇事逃逸舉發違規，於法即有未洽，撤銷原處分。

劉姓男子在馬卡道路闖紅燈導致姚姓騎士自摔受傷，劉不服遭吊照3年提起訴訟，法官最後認為雙方並未碰撞，撤銷原處分。圖／翻攝自Google map
劉姓男子在馬卡道路闖紅燈導致姚姓騎士自摔受傷，劉不服遭吊照3年提起訴訟，法官最後認為雙方並未碰撞，撤銷原處分。圖／翻攝自Google map

監視器 駕照

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