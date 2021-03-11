雙桶屍案女死者胸插剪刀 男死者被注毒藥再槍殺檢求處死刑

強盜假釋的徐德益懷疑黃男供詞對他不利，教唆同夥強行注射黃毒針，再朝黃頭部開槍致死，再裝進橘色桶子棄屍。圖／台中地檢署提供 強盜假釋的徐德益私吞300多萬的土地交易款，誣賴蔡姓少女吞錢，4年前殺害蔡後裝屍塑膠桶，又為地主辦理土地貸款，擅自出售土地得款2690萬，懷疑黃男供詞對他不利，教唆同夥強行注射黃毒針，再朝黃頭部開槍致死，再裝進桶子棄屍，台中地檢署今天依殺人等罪起訴徐德益等7人，檢察官認徐嫌泯滅人性，無教化可能，請法官判處死刑。

徐德益（35歲）坦承與妻子陳女（20歲，犯案時僅16歲，由少年法庭審理）、王閔正（25歲）共同以鐵鎚、剪刀、菜刀殺害蔡姓少女；徐否認教唆同夥槍殺黃男，但同夥指認是徐指示殺害黃。

被害人蔡姓少女、黃男經家人通報為失蹤人口，經警方接獲檢舉，疑遭殺害，而向台中地檢署報請偵辦，經檢察官指揮警方，於去年11月間，陸續拘提嫌犯王閔正、張集喬、宋文達、童睿明、趙子真、徐德益、陳女等人到案，在苗栗縣銅鑼鄉山區找到裝有黃男屍體的橘色塑膠桶，以及在徐德益豐原戶籍地找到裝蔡姓少女屍體的藍色塑膠桶。

檢警查出，徐德益於2016年間，與王閔正從事土地買賣、貸款，王透過網路交友認識蔡姓少女，交往為男女朋友。而王於交往期間，認蔡會騙取他金錢，2017年4月底欲與蔡分手，而徐德益當時仍在假釋付保護管束期間，且當時交往之對象陳女未成年，經家人通報為失蹤人口，倘任由蔡離去，向警方通報、檢舉，會影響徐的假釋。

徐德益在這段時間，受他人之託辦理土地繼承登記及出售等事宜，與陳女、王閔正將應交付予委託人的3百萬餘元花用殆盡，無力返還，為躲避責任，共同謀議殺害蔡，以便向委託人推諉稱因蔡捲款潛逃，致無法如期交付款項。

2016年5月25日晚間，陳女在新竹市香山區租處持鐵鎚重擊蔡頭部數次，王閔正接手持鐵鎚捶打蔡頭部數次，致蔡昏厥在床上。徐持剪刀刺向蔡胸口，並旋轉攪動剪刀，見蔡無動靜後，將蔡移至地板，再以菜刀割劃蔡頸部致死，徐等人將蔡裝入塑膠桶內，載往徐的豐原住處藏放。

此外，徐德益於2018年初因辦理放款認識林宥廷、張集喬。張集喬知悉被害人黃秋淵的何姓友人欲以其父親名下、位在彰化縣芬園鄉土地辦理貸款，即將貸款案件介紹給徐德益承接，何不疑有他，將貸款相關文件交付予徐德益等人後，徐德益等人竟逕自將土地出售得利2690萬（所涉詐欺取財等案件業另案由法院審理中）。

何姓被害人察覺受騙，對徐德益等人提出詐欺告訴，黃秋淵與徐德益於2019年5月20日在地檢署出庭，說明委託貸款之經過，徐聽聞後認黃證述恐對自己不利，與同夥謀議於同年6月5日開庭當日，將黃秋淵帶走，並將黃殺害。