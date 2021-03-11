鼎玉鉉鵝肉店被燒死的老闆娘才是經營者 老闆逆轉無罪

土城鵝肉店「鼎玉鉉」因小開債務糾紛，2017年遭潑漆釀，火勢一發不可收拾，許姓老闆娘和張姓員工傷重不治，上門討債的主嫌蔡興旺看電視發現事態嚴重，連夜帶著共犯林家寶、黃煒杰逃亡，但出國前一刻被警方攔截。新北地院認為老闆林見發未設滅火器，依過失致人於死罪判林7月徒刑；林上訴，高等法院今改判他無罪。

「鼎玉鉉」曾每月1號供應免費鵝肉飯，名氣響亮。蔡興旺受人指使潑漆恐嚇，他找來黃煒杰、林家寶一起下手，2017年11月30日先買好調和漆、甲苯、香蕉水等液體，晚上8點多朝店門口玻璃櫥窗附近的區域潑灑；當鵝肉店員工正在煮桂竹筍，爐具瞬間著火。因火勢猛烈，在2樓的許姓老闆娘和另名張姓員工逃生不及，張當天休克死亡，老闆娘延至12月4日過世。

蔡落網時稱鵝肉店林姓小開在做地下匯兌，他和綽號「阿龍」的友人出了340萬元要匯到國外，錢卻被林私吞，與「阿龍」討論後，決定潑漆警告。三人以1.2公斤的調和漆，加上4.2公斤甲苯、4.2公斤香蕉水摻混，調出高易燃性調和液體，分裝2桶，由蔡興旺、林家寶負責潑灑，黃煒杰負責拿手機錄影，以便蔡回報潑漆成果。

除了蔡興旺等三名凶手遭法律制裁外，新北地檢署也認為林見發未注意2樓外牆懸掛招牌不得堵塞消防緊急進出口窗戶，且店內也沒配備滅火器，在2樓的張姓員工才會無路可逃、熱窒息與一氧化碳中毒死亡。

檢方認為林見發犯刑法業務過失致人於死罪、業務過失致重傷罪及違反職業安全衛生法，新北地院也認為鵝肉店1樓至少應有1只滅火器，並維持2樓窗戶通暢，因此判刑。

不過高等法院認為，林見發雖登記為鵝肉店負責人，但實際經營者是他死去的老婆，林只是偶而到店裡聊天、喝酒，即使有招呼客人、找錢或指揮員工的行為，也是「基於配偶身分幫忙」非常態。

高院認為鵝肉店是遭人縱火，依隔壁店家證稱，當時用了3只滅火器仍無法撲滅火勢，可見就算裝了也無法阻止林姓員工重傷、張姓員工死亡。死裡逃生的林是用水來撲滅身上的火苗，高院認為這和用滅火器的效果一樣。

消防人員從鵝肉店2樓陽台進入2樓救災，高院認為這顯示陽台仍可當緊急進口，難認窗戶因招牌擋住而延遲救災，且張姓員工倒臥處距窗戶、陽台不遠，檢察官指若從緊急進口入內將降低張死亡風險，這理由也不可採。