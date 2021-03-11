金門男「隔夜醉」清晨開車買早餐 酒測值0.26遭法辦

你酒醒了嗎？別以為睡一覺，酒就退了，還是可能被查出酒駕。金城分局今天表示，昨日清晨在金城鎮城區執行轄區巡邏勤務時，於北堤路段發現一自小客車行駛時跨越雙黃線且行車速度忽快忽慢，明顯影響其他用路人安全，予以攔查，沒想到卻發現該駕駛身上有濃厚酒味，經酒測檢測值為0.26mg/l，警方最後依刑法公共危險罪移送偵辦。

金城分局金城派出所員警調查後指出，這名駕駛在前一日晚間8時在自家飲酒至9時許，於隔日清晨4點多開車外出買早餐，本以為前一夜所飲酒精應已代謝完，沒想到仍被測出0.26mg/l的酒精濃度，對於遭公共危險罪移送，當場相當後悔。

金城分局分局長胡淑淨表表示，許多的酒駕者存有僥倖心態，以為睡一覺或大量喝水，精神變好就代表體內沒有酒精，事實上喝酒後24小時內，判斷力、專注力、肌肉協調性都會變差，進而影響駕駛的反應，造成行車危險，為了維護清晨時段工作者及早起晨運的民眾安全，警方仍會持續執行凌晨深夜時分酒後駕車的攔查取締工作，呼籲駕駛人切莫心存僥倖。