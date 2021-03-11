性侵分屍乳房做標本 華山分屍案凶嫌判賠1401萬元

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員後勒斃，再分屍割下乳頭試圖做標本；一審依強制性交故意殺人等罪判陳死刑，二審改判無期徒刑，被最高法院發回更審，案件仍在高等法院更一審審理中；民事部分，高女父母向陳伯謙求償，台北地方法院今上午11點判陳伯謙應賠償高女父母共1401萬餘元，可上訴。

北院指出，陳伯謙應賠償高女父親659萬7561元，賠償高女母親741萬8813元，共計1401萬餘元。

陳伯謙2018年5月在華山藝文特區築「野居草堂」教弓道技藝，高女報名當學員；5月31日下午，高女在草堂與陳飲酒聊天，高女酒後在軟墊昏睡；翌日凌晨，陳性侵高女並將她勒斃、分屍。陳殺人後，將屍體連衣服肢解成13塊，用7個垃圾袋分裝，從6月4日清晨起，騎機車翻山越嶺，分多次將屍袋載往陽明山焿子坪沿路棄屍。陳肢解屍體時，臨時起意想將切割形狀較完整的高女左側乳頭、外陰部製成標本，因此先用鹽巴、明礬覆蓋，放入夾鍊袋內。

一審不認為陳伯謙自首，判陳伯謙死刑，褫奪公權終身，二審認為陳伯謙犯行極端惡劣、泯滅人性，本應量處極刑、與社會永久隔離，但他在性侵而殺害被害人、遺棄屍體部分符合「自首」要件，得以減刑，改判無期徒刑，被最高法院撤銷發回更審，案件仍在高院更一審審理中。

民事部分，高女家屬委任律師指出，將亭亭玉立的女兒扶養成人，卻被陳伯謙無端剝奪生命，家屬承受白髮人送黑髮人之痛，悲憤難當，向陳伯謙要求喪葬費、扶養費和精神慰撫金，扣除已領犯罪被害人補償金後，求償約1400萬元。

陳伯謙一度想換法官，認為民事案件審理法官楊惠如的丈夫是一審刑事案件判他死刑的法官林彥成，難以期待楊惠如可以秉持客觀中立立場審判，有偏頗之虞，但聲請後被駁回。