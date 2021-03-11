居家檢疫跑去禮佛挨罰7萬 她喊冤求減輕被法院駁回

桃園李姓女子去年2月從香港回台居家隔離期間，擅自外出到佛堂禮佛，經桃園市衛生局裁罰7萬元，她提行政訴訟主張誤認解除日期、禮佛有戴口罩等；但法院發現，她與家人開車到新北和10多名親友聚集佛堂，顯有擴散疫情風險，認為原裁處無違誤，判駁回其訴，可上訴。

經查，李女去年2月9日從新冠肺炎感染地區香港入境，經衛福部疾管署通知居家檢疫到2月24日，她卻於23日早上8點擅離住所，跑到新北市中和一處佛堂禮佛，直到當天下午3點才回家，桃園市衛生局以她違反傳染病防治法裁處7萬元罰鍰，李不服提訴願經衛福部駁回，她再提行政訴訟。

李女主張，依衛福部公告「於入境日起應進行14四居家檢疫，自即日起生效」，既然是「入境日起算」，若要多加1日，應當再法規條文內加註於入境日「翌日」起算，否則侵害人民自由權。她表示，自己無惡意違規心態，只因錯誤認知2月22日就期滿。

她說，因自覺健康狀況良好，就在23日搭車到私人居家住宅的佛堂（非大型佛堂）誦經禮拜，期間都有戴口罩，未擴大感染風險，請求免除或減輕罰鍰。

桃園市府指出，李女2月23日擅離住所明確，且她入境時已收到居家檢疫通知書，上面有註記檢疫解除時間是2月24日，並在警察查訪時表示，知道居家檢疫不得外出的規定，卻仍私自外出，其裁處並無不當。

法院查，根據衛福部公告可知，居家檢疫14日的期間，是以日計算，始日為入境日，依行政程序法規定，入境日不計算在14日內，因此李女居家檢疫期間，應是2月10日至2月23日24時止，李顯有誤會，且她23日就去訪友禮佛，客觀上有規避、妨礙居家檢疫行為。

李也自稱，當天由父親開車載母親、弟弟、妹妹和她一同前往，車程約40分鐘，佛堂是6樓集合是住宅，當日約有10多位親友參加，他們約早上9點抵達、下午1點離開。法院認為，依李女和家人親友接觸時間、空間，無疑是會增加疫情蔓延風險，她自認沒長時間群聚，顯然悖於居家檢疫目的。