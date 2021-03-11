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桃園男3度潑餿水報復 法院：汙衊人格公然侮辱判50日

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子因買賣汽車糾紛3度跑到八德區1間汽車公司丟餿水，對方辦公室、多輛中古車遭波及，散發惡臭難聞氣味，因林一再挑釁車行忍無可忍報案，警方依監視器逮人，林也坦承犯行；法院認為，餿水屬穢物，林朝公司丟擲顯是汙衊人格，依公然侮辱罪判他拘役50日，可上訴。

檢警調查，林男2019年8月15日凌晨先是拿裝有餿水的牛奶罐，跑到汽車公司大門前丟擲，造成大門、2輛中古車都被潑灑汙染，但林怒氣未消，分別又在18日、20日，兩度以同樣手法騷擾車行，造成6輛中古車被潑餿水，泡茶區、窗戶都遭波及。

檢方發現，林朝車行大門、車輛及辦公區域等不特定人或多數人得共聞共見的場合，公然潑灑廚餘行為，非但清洗不易還會散發惡臭、殘留明顯汙漬，更顯是意味對方大門、車輛猶如垃圾般可收受廚餘等物，足見其行為有對車行輕蔑、貶低之意，偵結依法起訴。

法院審酌，餿水屬於穢物，一般人除將他當堆肥丟棄外並無他用，更不會拿來丟人，林的行為無非是要讓車行殘留臭味、散發惡臭，另公司的負責人等感到不悅難堪，屬於汙衊他人人格舉動。

法院考量，林男僅因買賣糾紛，就持穢物潑灑對方公司處所、物品，以此方式公然侮辱，貶低人格、社會評價，林雖犯後坦承，但沒和告訴人和解，依公然侮辱罪判他拘役50日，得易科罰金。

林男朝車行3度潑餿水，法院認為他汙衊人格，依公然侮辱判拘役50日。記者曾健祐／攝影
林男朝車行3度潑餿水，法院認為他汙衊人格，依公然侮辱判拘役50日。記者曾健祐／攝影

公然侮辱 中古車 廚餘

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