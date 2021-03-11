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郵局領三倍券不翼而飛 男撿走未交還侵占遺失物罰5千元

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣陳姓男子去年7月在郵局，撿到消費券信封，內有3千元的三倍券9張，陳姓男子沒有當下交給郵務人員，將消費券侵吞得手後離開，事後劉姓民眾發現三倍券不見了報警，警方調閱監視器發現陳姓男子撿走，屏東地院將陳姓男子犯侵占遺失物罪，處新台幣5千元，如易服勞役，一千元折算一天。

法院審理時，陳姓男子稱，他當時到郵局領錢時，看到桌子旁的地上有一封三倍券，他將三倍券撿起放在桌子上，領完錢後看到三倍券還在桌子上，想說拿去給派出所給員警，不知道是誰丟的，可是他發病頭暈走路會顛，忘記拿去派出所，一時反應不過來。

法官認為，陳姓男子發現他人遺落的物品，沒有思考立即返還或報警，反而侵佔入己後遲延返還，欠缺尊重他人財產法益的守法意識，造成被害人短暫財產損害，實屬不該，考量犯後坦承犯行，撿到三倍券還給被害人，與被害人和解，因此判陳犯侵占遺失物罪，處罰5千元，如易服勞役，一千元折算一天，可上訴。

三倍券。記者劉星君／攝影
三倍券。記者劉星君／攝影

屏東縣 郵局 消費券

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