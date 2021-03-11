郵局領三倍券不翼而飛 男撿走未交還侵占遺失物罰5千元

屏東縣陳姓男子去年7月在郵局，撿到消費券信封，內有3千元的三倍券9張，陳姓男子沒有當下交給郵務人員，將消費券侵吞得手後離開，事後劉姓民眾發現三倍券不見了報警，警方調閱監視器發現陳姓男子撿走，屏東地院將陳姓男子犯侵占遺失物罪，處新台幣5千元，如易服勞役，一千元折算一天。

法院審理時，陳姓男子稱，他當時到郵局領錢時，看到桌子旁的地上有一封三倍券，他將三倍券撿起放在桌子上，領完錢後看到三倍券還在桌子上，想說拿去給派出所給員警，不知道是誰丟的，可是他發病頭暈走路會顛，忘記拿去派出所，一時反應不過來。