台南議會秘書室前主任詐領52萬 認罪繳回獲緩刑
台南市議會秘書室呂姓前主任被控在任職期間，自2011年1月至2019年3月間，取得茶莊購買茶葉等非公務目使用消費的免用統一發票收據後核銷，8年來55次、共詐得52萬8000元，檢方依違反貪汙治罪條例罪嫌起訴，呂坦承犯行且繳回犯罪所得，台南地院下午宣判，認他犯利用職務上機會詐取財物罪，應執行2年徒刑，緩刑5年，向公庫支付20萬元，褫奪公權2年，可上訴。
台南地院審理時，呂自始均坦承犯行，與證人證述相符，並有相關事證佐證。合議庭認呂犯罪事證明確，應依法論科。
合議庭指出，呂這55次犯行，均犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪，以及刑法中行使登載不實公文書罪，均以一行為同時觸犯2罪名，均從一重利用職務上機會詐取財物罪處斷。又呂55次犯行，犯意各別，行為互殊，應分論並罰。
合議庭表示，呂各次所得均在5萬元以下，且審酌其犯罪手段、形態，造成的損害非鉅，情節尚屬輕微，依貪汙治罪條例相關規定減輕其刑。且在偵查中坦承犯行，且已繳回全部犯罪所得52萬8000元，減輕其刑，均依法遞減。
因此，合議庭認呂犯利用職務上機會詐取財物罪，共55罪，各處1年9月，應執行2年徒刑，均褫奪公權2年。
合議庭考量，呂因一時失慮，致罹刑章，犯後坦承犯行，態度良好，歷此偵審程序及科刑判決之教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，並宣告緩刑5年，向公庫支付20萬元，以兼顧公允，並啟自新。
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