女出租套房輕生 法院判男友、父母賠房東凶宅損失
孫姓房東將位在新北市永和區的套房出租給翁姓男子，未料翁的沈姓女友去年3月在房內輕生，導致房子變成凶宅，房價下跌。他認為翁男與沈女父母應賠償他500萬元損失，但對方以「自殺是個人行為」等理由拒賠，最後只好訴諸法律，經新北地院審理，今天獲賠229萬餘元。可上訴。
孫姓房東興訟主張，租約載明如果房子在租賃期間有因為翁男過失行為產生毀損，翁男必須負起賠償責任。沈女在房內自殺，顯是翁男未盡到保管房屋義務，而沈女父母繼承沈女遺產，也應該承擔沈女債務。
審理時，翁男辯稱與沈女交往後才知道她有精神疾病，有積極帶她就醫，但因為工作關係必須離家，回家才發現人已經自殺。翁男認為，租約規範的內容應指房屋實質毀損情況，自殺等心理因素並不在規範之內。
沈女父母則表示，沈女已滿20歲，「自殺是她個人行為」，而且房子沒有具體損失，仍繼續出租供人使用。
法院調查，沈女輕生後，有部分套房的房客因此退租，也有部分套房因此調降租金，認定事件對房價確實有影響。翁男身為套房的承租人，依照民法規定，不論承租人本身有無故意或過失，都必須負起賠償責任，而沈女父母既然繼承了沈女的遺產，自然也要承擔其一切債務，
法院委託專業估價師鑑價，再審酌出租套房使用情況，最後判翁男應賠償孫姓房東229萬餘元，而沈女父母也應該依其繼承遺產情況負起連帶賠償責任。
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