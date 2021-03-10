勞金炒股復華研究經理辯無罪：2021有疫苗才看好遠百

台北地院審理勞動基金炒股案今天首次開庭，傳喚復華投信研究經理陳周倫。陳被控製作不實投資報告涉偽造文書罪，陳否認犯罪，辯稱受疫情影響2020年下半年出現報復性消費，2021疫苗可望問市，看好零售業才建議購買遠百股票。

勞動基金炒股案上月8日起訴12人，主要被告、勞金局投資組前組長游迺文因另涉犯罪，移審後羈押，法官本周五將提解游開庭。

全案共犯還包括寶佳資產管理執行長唐楚烈、寶佳投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、經理人劉建賢、研究經理陳周倫、統一投信資深副總經理闕志昌，經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業，群益投信資產管理部專業副總經理謝志英、研究員湯明真。

陳周倫今天出庭說，邱明強、劉建賢管控的帳戶他不知情，去年8月寫的投資報告是觀察市場的結果，遠百是景氣循環股，疫情趨緩後消費力道回升，國內消費力增加加上三倍券等因素，因此作出專業判斷。

檢方指控劉建賢去年8月傳LINE給陳周倫下指導棋，陳配合修正報告；陳周倫稱，上傳分析報告的前一、兩周，劉建賢就口頭指示他研究遠百，並不是接收LINE的訊息才建議公司去買遠百。

陳周倫說，去年6月拜訪寶雅，寶雅、遠百都是實體通路零售業，他判斷百貨零售業會出現報復性消費，認為遠百有投資價值，但報告上傳後，就不管高層如何操盤；陳說，劉建賢不是他的直屬主管，但有任何問題都可以詢問他、或提出看法。

陳周倫表示，去年初受疫情影響，第一次出現國民無法出國消費的狀況，消費力道只能在國內釋放；下半年疫情趨緩，而且2021年疫苗可望問市，台股加權指數來到歷史高點，他評價遠百獲利可以超越2019年，「這些都是我的判斷，不是聽劉建賢說的」。

檢方另指控劉建賢用LINE傳遞邱明強的手寫註記內容圖檔給陳周倫，陳解釋，圖檔內容只用來修改、加強原本的分析報告並強化論述，整份投資建議、目標價格都由他獨立判斷，而公司的人在晨會中交換意見，更屬常態。

陳周倫的律師施汎泉說，陳周倫的研究報告有所本，集團自家人也買遠百股票，投信經理人事實上就是資深研究員，與研究員互相討論非常常見，不能說接受資深者的建議是算違法。