影／反對獵場「姑姑山」變礦場 達瑪巒部落抗議未同意採礦

南投縣達瑪巒部落多名布農族人，不滿經濟部核准礦商展延於獵場「姑姑山」開礦，主張未踐行諮商同意權，提告撤銷原處分。台北高等行政法院今下午第二次開庭，眾多族人一大早由會議主席松光輝帶領搭遊覽車北上，向受命法官畢乃俊表達反對訴求。

據了解，目前礦場因為林務局停止租地，因此無法施工。2019年5月25日，達瑪巒部落族人在村子口拉布條呼口號抗議採礦。「反對挖礦！保衛家園！」松光輝高呼訴求，並委由法律扶助基金會原住民族法服中心提告。

族人起訴指出，礦商清聚公司在原住民族基本法通過後，未依第21條規定與部落協商並取得居民同意，就開始施作工程，這範圍屬傳統領域及水源地，採礦過程中大卡車進進出出會影響觀光及水庫集水區，且居民擔憂採礦會造成山崩、危害生命財產安全。

經濟部及參加人礦商辯稱部落當事人不適格。律師團主張部落可成為訴訟主體。法扶專職律師謝孟羽說，昨天憲法法庭王光祿案有講到狩獵權是屬憲法保障的集體權，部落有狩獵權是源自於憲法保障及原基法第20條規定。

族人當原告是因為土地包含範圍傳統領域及原住民族保留地，開採涉及原基法第21條，會影響族人踐行第19條規定打獵、採集水資源權利。律師羅惠馨說，依據保護規範理論，族人是利害關係人，屬當事人適格，且原民會有認定部落範圍，不是抽象籠統概念。

律師團向法院聲請閱覽廠商開採構想，主張該份資料並非營業秘密。此外，律師團請求法官向水利署函調集集攔河堰範圍公告，因為如果在集水區採礦依法須經管理機關同意。法官諭知將由合議庭評議後裁定，改訂4月21日下午3點30分開庭。

族人全偉勤指出，部落從日本時代從山區遷下來居住，為什麼政府會准許在兩公里內開發礦場？看見八八風災時小林村滅村，才會誠心向法官表達開採有安全疑慮，期待法官認同不要開發。

族人幸信義表示，有一次山上沖下來土石堵住河川溪水，好可怕！好多人都跑掉，當時剛到家而老婆說快開挖土機把土石弄掉，但水滿起來看不見路了，連女兒房子、挖土機都不見了，「死了被沖走了！感到很傷心！」