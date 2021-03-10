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挖工程師替大陸研發AI 獵人頭公司負責人全數交保

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

大陸知名半導體公司「比特大陸」跨足AI人工智慧產業，涉嫌未經許可即在台設立公司，3年來挖走國內多家上市科技公司200多名工程師，違反兩岸關係人民條例；新北檢調昨發動搜索並約談相關涉案台籍人士，今凌晨命「智鈊」、「芯道」2間在台公司的負責人顏進忠和黃志輝分別以10萬元和20萬元交保，受陸方指示與台灣接頭的男子曹希康以10萬元交保，而另一名涉案台男吳振禧則是20萬元交保。

據了解，「比特大陸」為了研發AI產業，科技人才需求迫切，於是在大陸北京設立了一間子公司「晶視智能」，由吳振禧、曹希康分別擔任副董事長和董事，再由吳、曹與台灣方面接洽，找到顏進忠和黃志輝成立「智鈊科技」與「芯道互聯」二間公司。

檢調查出，智鈊與芯道替陸方在台獵人頭，並在台設立研發中心，讓工程師直接在台工作，3年多來已挖走國內上市科技公司200多名工程師，涉嫌違反經濟部公告大陸半導體企業來台設廠禁止事項及兩岸關係人民條例，因此發動搜索。

曹、顏、黃3人昨晚在新北市調處初步詢問後，由調查官帶到新北地檢署複訊；吳振禧因為檢調行動只是約談，調詢後拒絕夜間訊問，今天上午才自行到地檢署報到。

智鈊科技負責人顏進忠。記者陳俊智／攝影
智鈊科技負責人顏進忠。記者陳俊智／攝影

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