大孝大樓不當黨產遭追徵？國民黨：應找民眾服務總社

黨產會認定大孝大樓為不當取得財產，前年對國民黨追徵7.8億多元。國民黨不服提告撤銷原處分，台北高等行政法院今下午開庭，國民黨主張，當時是民眾服務總社公開標售，後來才賣給國民黨，應該去找民眾服務總社才對，黨產會則認為是「借名登記」。受命法官法官鍾啟煒諭知，全案改訂5月12日下午2點30分續行準備程序。

黨產會去年5月間決議，認定國民黨以違反法令等悖於政黨本質及民主法治原則方式，取得台北巿中正區愛國東路100號、102號大樓（大孝大樓）及其坐落土地並已移轉他人，追徵其價額共計7億8275萬8715元。

國民黨不服提起撤銷訴訟並聲請停止執行。北高行前年7月23日開庭調查。合議庭審理後，認為原處分關於執行追徵房地價額，將對國民黨造成難於回復的急迫損害，且經利益權衡後，停止該部分的執行，對公益尚無重大影響，去年2月4日裁准聲請。

案經黨產會抗告，最高行認為原裁定認定原處分追徵價額甚鉅，法院若未於現執行階段介入處理者，國民黨遭執行的財產將無從或難於回復， 縱於日後以金錢賠償，也無謂耗費社會資源，而有難於回復損害急迫情事，於2月27日駁回確定。

本案訴訟今下午開庭，由於2004年國民黨已將大孝大樓原址房地賣給民間公司，大樓已被拆除而滅失，黨產會無從取回房地，因此處分應從國民黨其他財產追徵相等價額。