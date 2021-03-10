影／被控兼職當乩童接受供養 高中師喊冤：對方挾怨報復

高雄市一所高中男老師被控在外兼職當乩童，並與一名女信眾有金錢糾紛。「本人並無兼職事實！」這名袁老師今天也出面喊冤，表示在宮廟服務為無給職，但因廟宇尚未合法，所以只能算是自行組成的一個團體，合法後會依法律規章，進行後續程序。

袁老師說，依人民團體法，廟宇合法成立後才能行正式公文給學校，再經由學校首長審核是否可以在無給職的情形下兼任主委。南天宮從99年4月5日成立以來，通過兩個階段申請，目前在合法中，等待一切合法後，會向學校提報是否可由他來兼任主委職務。南天宮裡包括主委和所有委員都是無給職。因廟宇尚未合法，所以也只能口頭先向主管機關報告，一是無給職，二是廟宇尚未合法，所以這只能算是自行組成的一個團體。合法後會依法律規章，進行後續程序。

當事人謝小姐向媒體投訴，指袁姓教師在南天宮當主委，並接受信眾供養，廟方每個月針對每個信眾有份繳費清單，甚至有東西壞了會有罰款。袁老師表示，廟宇的收入來源很簡單，是所有信眾及委員發願的捐款，東西損壞及廟裡所有規定，都是經過管委會同意的。「基本上都是出於自由意志，沒有任何強迫。」所以每個人的捐款多寡都不一樣。

投訴人有出示一份切結書，指說廟宇的壞話要被罰18萬賠償費。袁老師說，不要斷章取義，這個錢也不是進到個人口袋，可到南天宮看相關資料。因他與女信眾有一些金錢紛爭，懷疑對方挾怨報復，對當事人的一些指控要尋求司法途徑解決。