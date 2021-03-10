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不滿凌晨被盤查 醉漢痛罵警員「噁心、流氓」慘賠！
葉姓男子前年凌晨酒後徒步走在路上，不滿鄭姓警員盤查並要求出示證件，辱罵「流氓」、「噁心」等語，被一狀告上法院，刑事部分被依侮辱公務員罪判拘役20日；民事部分，台北地方法院判他應賠償3萬元，可上訴。
鄭姓警員主張，他擔任萬華分局龍山派出所員警，2019年4月30日凌晨2時許，見葉手持酒瓶、獨自走在路上，擔心葉酒後情緒不穩自傷或傷及他人而上前盤查，要求葉出示證件查驗。
未料，葉無意配合，反而公開辱罵他「流氓」、「就是你這種流氓」，葉被帶回派出所仍持續痛罵「我覺得你很噁心」等語，要求葉賠償3萬元。
台北地院簡易庭認為，葉刑事部分已被判拘役20日，有相關卷證作為依據，認為葉侵害鄭姓警員的名譽權，判葉應賠償3萬元，仍可上訴。
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