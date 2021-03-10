退出醫美公司經營 包偉銘愛妻打官司贏了！

藝人包偉銘和妻子劉依純（本名劉惠玉）的蘇姓友人創辦鉑醫智匯醫美公司，邀請劉依純入股擔任董事，再讓包偉銘擔任代言人，未料蘇姓友人3年前過世，劉依純欲退出公司經營，向台北地方法院提告確認董事委任關係不存在；台北地方法院今判劉依純勝訴，確認雙方董事委任關係不存在，可上訴。

劉依純委任律師曾指出，包偉銘、劉依純得知朋友過世之後，2018年6月間曾到醫美公司協調，最後因股權不一致、代言費不確定等原因，決定要退出公司經營，因此提告主張劉依純和鉑醫智匯醫美公司的董事關係不存在。