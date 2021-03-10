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女兒夜半彈琴惹怒鄰居 主委喬事竟闖車庫要她「踹共」
家住高雄鳳山一處透天厝社區的蕭姓住戶，因女兒練琴吵到其他社區鄰居，被人投訴在社區LINE群組，出面協調的况姓主委卻公親變事主，與蕭女在群組吵得不可開交，隔天况上門要求蕭女「踹共」，卻動手推人，導致蕭女手臂有擦挫傷，吃上傷害官司，法官最後判况女拘役25天，還得賠償3萬元。
2019年3月26日晚間，蕭家女兒在家中練琴，因琴聲過大遭其他住戶在群組中投訴，况女在群組中協調，卻與蕭吵得不可開交，隔天7時許，况女見蕭女退出社區群組，立即前往蕭家詢問，但蕭女見况女上門，以孩子要上學為由不甩况女，要况「等我回家再說」。
况女見狀卻上前拉著蕭女不放，要她出來講清楚，蕭女指控，因家裡沒監視器，於是她走到門口有鏡頭的地方，沒想到况竟用手抓住手臂，她完全沒辦法還手，見她要進家門，還跟進來將她拉下樓梯。事後蕭女至醫院驗傷，右手臂有擦傷，提告况女傷害，但偵審時况女喊冤，強調當時只是找蕭女問話，希望她講清楚。
但高雄地院法官認為，况女不以和平理性手段解決紛爭，竟進入別人住處車庫造成傷害，破壞居家安寧，造成對方精神痛苦，考量犯後坦承犯行，態度尚可，判拘役25天，至於蕭女求償30萬部分，考量蕭女傷勢不大，且况進入蕭家車庫時間不久，以賠償3萬元較為恰當，全案可上訴。
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