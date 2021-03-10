影／賭場開在公墓旁躲追緝 南投警扮茶農、果農全抓

南投警分局最近在南投市山區執行員警體能訓練時，發現偏遠公墓附近，車輛出入頻繁不符合常理，經探訪後發現疑似有職業賭場流竄。員警裝扮成農民昨天中午前往查緝，直到下午5時見把風者放鬆，當場圍捕查獲賭客17人、賭金32萬元，今天依賭博罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

警方長期探訪，發現這處職業賭場流竄在南投、彰化地區，每日更換載客及聚賭地點，查緝相當不易，警方針對可疑地點逐一探查，確定最近職業賭場開設在南投市八卦路產業道路之雜木林內。

因為賭場就在公墓旁，少有人員出入，為了避免把風人員發現，南投警分局與縣警局督察科扮成茶農、果農，昨天中午就到附近農地工作，賭場把風人員不以為意，部分員警則匍匐前進從各方包圍。