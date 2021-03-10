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影／賭場開在公墓旁躲追緝 南投警扮茶農、果農全抓
南投警分局最近在南投市山區執行員警體能訓練時，發現偏遠公墓附近，車輛出入頻繁不符合常理，經探訪後發現疑似有職業賭場流竄。員警裝扮成農民昨天中午前往查緝，直到下午5時見把風者放鬆，當場圍捕查獲賭客17人、賭金32萬元，今天依賭博罪嫌，移送南投地檢署偵辦。
警方長期探訪，發現這處職業賭場流竄在南投、彰化地區，每日更換載客及聚賭地點，查緝相當不易，警方針對可疑地點逐一探查，確定最近職業賭場開設在南投市八卦路產業道路之雜木林內。
因為賭場就在公墓旁，少有人員出入，為了避免把風人員發現，南投警分局與縣警局督察科扮成茶農、果農，昨天中午就到附近農地工作，賭場把風人員不以為意，部分員警則匍匐前進從各方包圍。
直到下午5時，在檢察官一聲令下，員警突擊地下賭場，在場賭客猝不及防，全部被捕。現場取出骰子等賭具、3部無線電、32萬元賭金，將17人全部帶回分局偵訊。員警為了不打草驚蛇，有人趴在地上幾小時，連蚊蟲叮咬也不敢出聲，辛苦終於有代價。
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