嗆警「有種脫下制服定孤枝」判刑　法官：損公務員尊嚴

從事汽車美容業的王姓男子被警察留置，不滿警察嫌他可憐，用台語對警察嗆聲「有種脫下制服定孤枝」，被訴侮辱公務員罪；王認罪，台北地院審理，判處王拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

事實上，被嗆的警察另指控王公然侮辱，不過，王認錯後，警察撤回告訴，法官僅依妨害公務公訴罪對王論罪。

判決說，去年8月23日上午5時50分，王被吳姓制服員警留置、管束，王認為吳嫌他可憐，心生不滿，在派出所內以台語對吳嗆「有種脫下制服定孤枝」加以侮辱，吳提告，並法辦王，王被檢察官聲請簡易判決處刑。

判決指出，王認為警察說他可憐，覺得受到人貶抑，於是心生不滿，對制服員警加以侮辱，法治觀念薄弱，並損及公務員執行職務的尊嚴，行為不足取。