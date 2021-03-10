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上工1個月被逮！車手貪3%詐款酬勞 慘遭判賠被害人758萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園李姓男子加入詐騙集團，貪圖每次可獲詐款3%酬勞，擔任車手負責提領現金，但才到職1個多月就落網，他已經由上級派遣盜領林姓被害人758萬元積蓄，法院以他正值青壯，卻貪圖不法利益參與行騙，依詐欺罪判他1年3月，民事另判他應賠林男758萬元損失，可上訴。

檢警調查，李男2018年10月加入詐欺集團，提供人頭帳戶供對方使用，約好以每次詐得金額的百分之三作為酬勞，而上游成員分別在11月7日至14日間，4度打電話給林姓被害人，佯稱他健保卡遭盜用，假冒檢警人員要調查帳戶資訊。

詐團並指示林男，分次將款項匯到指定的郵局戶頭，林因心急依照指示，分別將280萬元、290萬元、160萬元及23萬元匯出，並由李擔任車手，5次到中壢區不同郵局提款機領取，共獲得716萬元詐款。

審理時，李男坦承不諱，有相關監視器、金融匯款資料佐證，法院審酌他正值青壯，不思以合法途徑賺錢，貪圖不法利益，共同參與詐欺犯行，擔任取款車手角色，造成被害人財損損失，考量他犯後坦承等，依犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪判他1年3月。

林男不堪鉅額損失，對李提起刑事附帶民事損害賠償之訴，對李全額求償，民事庭認為，李詐欺部分經刑事一審判刑，認為李求償有據，判李應賠償林758萬元。

李男當車手盜領被害人現金，刑事依詐欺罪判他1年3月，民事判李應賠償林姓被害人758萬元。記者曾健祐／攝影
李男當車手盜領被害人現金，刑事依詐欺罪判他1年3月，民事判李應賠償林姓被害人758萬元。記者曾健祐／攝影

詐欺 車手 郵局

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