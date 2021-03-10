比丘尼遭性侵生下的兒子 拿鋸子砍生父改判3年2月刑

竹東羅姓男子因細故與父親爭吵，3天內兩度拿磚頭、鷹架升降桿基座砸老父，甚至還拿鋸子揮砍父親的臉、脖子和上半身，在場的羅姓友人見狀，急忙報警。新竹地院依兩個傷害直系血親尊親屬罪判羅4年2月徒刑。案經上訴，高等法院今改判3年2月徒刑。

高院開庭期間，羅的生母聞訊趕來「救兒」，當庭自爆她年輕時是比丘尼，因遭羅父性侵「毀戒」才生下他，反批生父酗酒才導致父子不睦。獵奇的秘辛讓在場人都難以置信。

羅姓男子（25歲）高中肄業，持有身心障礙手冊，目前無業。2010年2月8日，羅先在家中拿磚頭毆打父親的頭部，羅父顱骨骨折、左肘挫傷。但2月10日下午，父子又口角，這回羅拿起鐵製鷹架伸降桿基座丟擲父親背部，接著再拿鋸子砍老父，羅父傷痕累累。

羅在偵訊和一審審理時，否認有殺人故意，還說當時父親拿東西砸人，他為了要防身，才會撿起地上的鋸子亂砍，強調「我不是想要讓他死」。羅說，他只是想讓父親自己後退、跌倒，況且父親跌倒後他就停止攻擊，並分析「爸爸死了對我沒有好處」。

新竹地院審理，發現羅在攻擊完老父後，還告訴在場的羅姓朋友說「我爸爸受傷了，趕快叫醫生」，竹院認定他確實無弒父之意。竹院審酌羅無前科，羅父也表示願意原諒，考量他有身心障礙，判他4年2月徒刑。

羅上訴高院。羅說，父親曾冒用他的名義買車，但父親沒有駕照還肇事，「全部事情我背」。羅父駁稱用兒子的名義買車是因可減免牌照稅，他當年酒駕撞了停放路邊的機車，車子並無毀損，還抱怨「孩子不能罵，他生氣會打人」，且兒子每月電話帳單上萬元，他卻不去工作，只會跟他借錢。詎料，羅聽到這話，當場罵父親「屁股啦！」。

羅向法官說，未來想當「YouTuber」，還說看守所舍友還鼓勵他、要提供20萬資金合作拍1年影片，他打算將半額賠給父親。辯護律師表示，精神鑑定指羅有心智缺陷、精神障礙，他是因父親責罵才無法控制情緒。

羅的生母（56歲）在高院作證時自爆這孩子是因遭性侵才生下，並娓娓道來她26歲時即離婚，但與羅父不相干；她當比丘尼時，打掃庭院時被「毀戒（指遭羅父性侵）」，只好跟隨羅父生活，後來懷了孕。羅母稱因羅父酗酒，她不堪同居，還在婦產科時就帶著孩子跑了，直到孩子小學4、5年級時，兒子問「我爸爸是誰？」，她才帶兒子去見羅父。