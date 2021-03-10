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酒駕騎士連續遇警逃逸！結果酒測未超標 反吃交通違規罰單
交通違規就遇到警察，二名男子昨天共乘機車先在台中市烏日警分局轄區違規，被警追查後逃逸，逃到清水警分局轄區違規又遇到警察，清水警追查，二男又逃回烏日分局轄區，最後被二個分局員警同步攔下，被開罰單，騎車男子供稱，因為酒駕看到警察才加速逃逸，結果他酒測值未超標。
二名男子昨天在烏日警分局轄區的龍井被多名警察攔下，要求趴地受檢，附近居民看到好奇，該地是烏日分局的轄區，為何看到清水分局的警車。
清水警分局表示，二名男子共乘機車先在龍井交通違規，發現警方後加速逃逸，由烏日分局巡邏員警尾隨在後，通報攔截，二男騎車逃，從龍井逃到隔壁的沙鹿區沙田路與光華路闖紅燈，被清水分局沙鹿分駐所巡邏員警發現，又加速逃逸，烏日分局及清水分局員警共同尾隨在後，二男又騎回龍井，最後在龍井被警方攔下，現場才同時有清水和烏日分局的員警。
據了解，男騎士因酒後騎車擔心被移送或被罰，才會騎車逃逸，員警當場酒測，他酒測值未超標，未涉及公共危險罪嫌，但連續交通違規，由烏日分局帶回告發開罰，警方表示，這次攔查交通違規案，清水分局和烏日分局共同攔截圍捕，發揮團隊精神，維護治安，不分轄區。
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