她在陸服刑4年5月！詐團女成員遣返回台 又被判刑得免刑

吳姓女子於6年前加入張男、李男等所組成的詐騙集團，在馬來西亞設機房向大陸地區27名民眾詐財人民幣600萬餘元，5年前在馬來西亞落網，被遣送大陸地區，經廣東省珠海市中級人民法院將吳女判刑，吳女服刑4年5月後，經大陸地區遣送回台，台中地院以吳女在大陸已服刑完畢，已具有懲戒效用，依詐欺罪將判刑3年6月，免其刑全部之執行。

判決書指出，吳女（30歲）自2015年9月23日起至2016年3月25日，在馬來西亞檳城、馬來西亞柔佛州，參與張男（綽號JASON）、李男（2人現均於大陸地區廣東省東莞監獄執行）及其他真實姓名年籍不詳人組成的詐騙集團。

詐團成員在馬來西亞設機房，從2015年10月24日至2016年3月25日，向大陸地區27名民眾共詐財人民幣600萬餘元。至2016年3月25日晚間，吳女等詐團成員在柔佛努沙再也被馬來西亞警方查獲，同年4月30日遣送至大陸地區，吳女經大陸地區人民法院判處有期徒刑4年5月及罰金人民幣5萬元，於2020年8月24日執行徒刑完畢後，同月26日經大陸地區遣送回台。

台中地院法官以吳女經大陸地區廣東省珠海市中級人民法院判處有期徒刑4年5月，併處罰金人民幣5萬元確定，於2020年8月24日執行刑滿釋放，有廣東省女子監獄釋放證明書、廣東省珠海市中級人民法院刑事裁定書等附卷可佐。