補教名師劉毅盜用女特助印文　捐10萬元判緩刑　

未名劉曉山的補教名師劉毅開除特別助理李姓女子後，被控指示紀姓女助理偽造李女簽名，向台北市教育局申請變更補習班共同設立人；台北地院今天依行使偽造私文書罪判劉有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，向公庫捐款10萬元，紀女則獲判無罪。可上訴。

檢方指控，劉毅從2010年10月10日起，聘僱李女擔任個人的特別助理，李女負責的業務包括辦理劉毅交代的事務，還須管理「劉毅英文」旗下學信、學善、學勤、學智4間補習班，李女同時也擔任其中3間補習班的設立人、共同設立人。

李女2018年3月收到劉毅的開除信，4月時，委請律師發函通知劉毅給付資遣費，同時也告訴劉毅不能再使用她的名義擔任補習班設立人等。