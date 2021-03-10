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補教名師劉毅盜用女特助印文 捐10萬元判緩刑
未名劉曉山的補教名師劉毅開除特別助理李姓女子後，被控指示紀姓女助理偽造李女簽名，向台北市教育局申請變更補習班共同設立人；台北地院今天依行使偽造私文書罪判劉有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，向公庫捐款10萬元，紀女則獲判無罪。可上訴。
檢方指控，劉毅從2010年10月10日起，聘僱李女擔任個人的特別助理，李女負責的業務包括辦理劉毅交代的事務，還須管理「劉毅英文」旗下學信、學善、學勤、學智4間補習班，李女同時也擔任其中3間補習班的設立人、共同設立人。
李女2018年3月收到劉毅的開除信，4月時，委請律師發函通知劉毅給付資遣費，同時也告訴劉毅不能再使用她的名義擔任補習班設立人等。
不過，檢察官查出，劉毅涉指示另名紀姓女助理，在未經李女的授權下，自行製作申請書，還偽蓋李女等人的印文、簽名，向台北市教育局申請變更補習班設立人，李女接獲教育局通知確認變更公文後，對劉毅、紀女提告。
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