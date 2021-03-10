失智翁與遠房親戚起口角 持鐵釘木棍伺候判緩刑

台中市民李姓男子與遠房親戚王男細故起爭執，涉嫌持鐵釘木棍毆擊被害人的頭、臉及身體部位揮擊，致王男受有腦震盪及身體多處受傷，王請求損害賠償，一審判李給付王男新台幣41萬餘元，王不服，民事上訴二審。刑事部分，台中高分院依傷害罪將李男判刑1年，緩刑3年，可上訴。

判決書指出，李男（76歲）與遠房親戚暨鄰居王男先前有細故糾紛，平日相處不睦。李2019年11月1日下午，在台中市區王男住處的房屋後方，與正在該處整理雜物的王男發生口角爭執，因一時氣憤，持插有約20支倒刺鐵釘的木棍，由上而下朝王男的頭、臉、身體部位揮擊8下。

被害人王男遭李男持鐵釘木棍揮擊毆打時，高舉左手防禦，並側身閃躲後，轉身進入房屋旁巷道內，並與李持續對峙及口角爭執，李持鐵釘木棍欲攻擊王，王見狀隨即逃回住處內，李為追打王，遂持鐵釘木棍無故侵入王住處內，毆打王的臉部3下。

致被害人王男受有腦震盪、上唇與左臉多處撕裂傷、胸壁和背部挫傷、左眼球挫傷、角膜異物、結膜炎與表淺點狀角膜炎、左耳傳導性聽力障礙、左眼眶及左手前臂局部瘀青、雙上肢、左手掌和背部多處表淺撕裂傷等傷害。經警據報到場處理，並扣得鐵釘木棍1支。

案發後，被害人王男請求損害賠償，一審民事判決李男應賠償被害人41萬5071元，惟王男不服業已提起上訴，該損害賠償事件尚未確定，且兩造無法達成和解，由二審民事庭審理中。

台中高分院刑事庭以李男素行尚佳，為本案行為時已年近76歲，因長期與王男間有細故糾紛，且平日相處不睦，審酌李男因一時失慮慮而犯本案，且已屆高齡，併有輕微失智症等情，經此論罪科刑教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，遂宣告緩刑3年，以勵自新。