打獵案釋憲開庭 原民放狼煙

布農族人王光祿為母親獵捕保育類的台灣長鬃山羊、山羌遭判刑，引發違憲爭議，憲法法庭昨天言詞辯論，原民團體一早在司法院前升狼煙祭告祖靈，主張「獵人無罪、法律違憲」。王光祿以母語在法庭上稱，狩獵是部落傳統習俗，此案不只關乎他個人，更關乎全體原住民；數位大法官提問關心保育類動物的保護與原住民文化間的衡平，並追問農委會提修法何以多年沒結果。大法官最遲在五月七日前要做出解釋。

聲請釋憲的布農族人王光祿（前排右三）及卑南族人潘志強（前排左）與原民團體在司法院前升起狼煙。記者侯永全／攝影

王光祿稱二○一三年七月間因母親思念野味，用撿到的槍到林班地打獵遭警查獲，被依槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法判刑三年六月定讞，引發原住民打獵文化與刑罰間爭議。最高檢察署為此案提起非常上訴，最高法院還曾開庭辯論，最後決定聲請大法官釋憲。

王光祿的律師團主張認為野保法規定原住民族要基於「傳統文化、祭儀」才能獵捕野生動物，且槍砲條例要求原民只能自製獵槍，違反憲法平等權、生存權，也牴觸多元文化存在價值。

卑南族男子潘志強因以土造長槍打了兩隻山羌，被依野保法判六月得易科罰金之刑定讞，潘也聲請釋憲，他昨天表示狩獵不是職業，是卑南族必須具備的傳統生活技能、生活方式。潘述說八歲起就跟著外公上山學習，但寶貴的山林知識和生存技能在現今法律面前卻竟成犯罪根源。

原民團體認為，釋憲案不只影響王光祿、潘志強等當事人，全體原住民族十分關注，呼籲大法官仔細聆聽原住民族人聲音，發揮「憲法價值守護者」的職責與功能，將不當限制原住民族實踐狩獵文化的法律宣告違憲，完整返還原住民族文化權利。

王光祿等原住民律師團也提出美國最高法院有關美洲原住民捕魚（相當於我國狩獵）文化的判決指出，強調此一文化重要性對原住民而言，不只是娛樂，更是一種「生存的權利」。並強調這是國際間普遍承認的基本價值。

此外，包括謝銘洋、詹森林等多位大法官也關心保育類動物是否願意被獵殺？以及農委會對於原住民狩獵傾向採事前許可制，但主管機關是否有能力確認原住民的獵場？此外，農委會曾就獵捕保育類動物的行為提出修法草案，但遲無進展，這段期間已出現不少原住民獵捕保育類動物遭判刑，是否有違反罪刑法定主義的疑慮？

農委會林務局長林華慶承認，現行野保法相關規範有疏失，二○一六年曾提出修法，但在立法院黨團協商未過，去年一月修正條文後已重新報請行政院審查。

原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒則指狩獵文化的核心價值是永續利用、生態平衡，傳統規範下所實踐的狩獵活動，必然能使「環境與生態」獲得相互平衡。