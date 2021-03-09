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王光祿案 人權會：應以狩獵規範取代管制措施

中央社 / 台北9日電

司法院大法官今天就原住民王光祿等人打獵釋憲案召開言詞辯論庭。人權會表示，原住民族狩獵文化與環境生態保護並不必然衝突，國家應與各族群合作，歸整適當狩獵規範，取代現有管制措施。

大法官今天就原住民王光祿等打獵釋憲案召開言詞辯論庭。王光祿提及當初為孝順母親想吃肉而上山打獵卻遭判刑，相關聲請人請求宣告違憲，內政部等代表強調現行管制架構合憲。

人權會副主委高涌誠今天代表人權會以「法庭之友」參與憲法法庭言詞辯論，並提供意見。他說，原住民族文化權是國際上普遍被承認的人權，這項權利性質兼具個人權及集體權；原住民族使用土地和資源的方式、孕育其文化的特殊性，原住民個人及群體的狩獵、捕魚、採集活動，都是文化權的範疇。

高涌誠說，聯合國大會在1968年通過決議，提出環境保護與人權的關係。1970年「東京宣言」主張享受環境及維護自然資源的權利，是基本人權之一。1972年「斯德哥爾摩人類環境宣言」將環境品質權利與基本人權做連結，是國際環境法律的基礎。

高涌誠指出，人權會認為，原住民族狩獵文化與環境生態保護，並不必然衝突。狩獵活動要持續，須依賴物種多樣、豐富的完好生態圈，顯現生態平衡跟文化傳承同等重要。

他說，獵人作為生態系統的一環，用其傳統禁忌規範對野生動物的利用、獵場制度、棲息地的保護以及自然知識，達到資源永續目的。這部分與生物多樣性公約保育的方法概念，及其重視原住民傳統知識的密切性，是相符合。

高涌誠說，人權會認為國家應與各族群合作，歸整適當狩獵規範，以取代現有管制措施。現行「事前許可制」將原住民族文化權利，變為須經行政許可的管制措施，且衍生由行政機關掌握對原住民族文化的「定義權」問題，這部分與公約精神有違。

高涌誠表示，人權會認為，國家透過現有的法治，例如諮商同意、共同管理等機制，與各族群共同歸納整理出符合其族群特定的狩獵規範，進而達到生物與文化多樣性兼顧、相互調和的目標，是國家應盡的義務。

他說，原權宣言具體規範各國應在法律上承認、適當尊重原住民族的習俗、傳統和土地使用制度。經社文公約第15條規定，人人都有權參與文化生活、享受科學進步及其應用之惠，因此原住民不僅有權以其傳統方式生活，也可為適應現代生活，而變更該方式所需的工具。

高涌誠表示，監察院的調查報告也指出「自製獵槍」並不等於「效能低下」；換句話說，公約所保障的文化權，也包含原住民使用現代且安全的工具進行狩獵活動。

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