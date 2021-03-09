新冠肺炎影響！大陸公司來台獵人頭 3年挖角逾200名工程師

大陸某半導體公司跨足AI人工智慧產業，傳未經許可即在台設立公司，3年挖走國內多家上市科技公司上百名工程師，且直接在台設立研發中心從事研發工作；新北地檢署今指揮新北市調處搜索，帶回在台2間公司的顏姓、黃姓負責人，以及與大陸接頭的曹姓、吳姓2名男子，全案朝違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例偵辦。

據了解，某大陸公司為了研發AI產業，在大陸另設立一間子公司，由台灣曹姓、吳姓2名具科技產業背景的男子分別擔任董事長和副董事長，再由曹、吳2人與台灣方面接洽，找到男子顏進忠和黃志輝分別成立智鈊科技與芯道互聯2間公司，替大陸公司在台從事獵人頭工作。

智鈊與芯道挖角有別以往常見模式，除開出工程師原公司的2、3倍薪資利誘，也不硬性要求工程師赴陸工作，反而因應新冠肺炎疫情和考量工程師不想離鄉背井的心情，直接在台設立大型研發中心，讓工程師直接在台為大陸母公司工作。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官洪松標今指揮新北市調處兵分7路，搜索前往新北、新竹等地，帶回曹、吳、顏、黃4人，並查扣薪資存摺、員工保密協議、錄取通知和員工名冊等資料，粗估2間公司3年來挖角了200多人，其中不乏國內知名上市公司的科技人才，且不只一家公司的人才被挖角。