花蓮醉漢毆警遭壓制逮捕 依妨害公務送辦

中央社 / 花蓮縣9日電

花蓮王姓、陳姓叔姪2人，今天凌晨0時許在市區疑因酒後起口角，陳男情緒失控，對警方揮拳，造成4名員警受傷，被壓制逮捕後依妨害公務罪送辦；王男則因拒絕酒測遭開單。

49歲王男今天凌晨與37歲陳男、溫姓女友人相聚，疑因酒後要開車遭姪子陳男阻止，2人在街頭發生口角，員警巡邏見狀上前排解，發現車上的王男渾身酒氣，實施酒測遭拒絕，陳男不滿警方盤查，上前對呂姓女警臉部揮拳。

花蓮警分局指出，呂姓女警遭陳男攻擊後，3名男警趕緊上前制伏，當場將陳男逮捕，訊後依妨礙公務罪嫌移送偵辦，過程中4名員警臉部、膝蓋都有挫傷。

花蓮警分局指出，王男、溫女因不配合盤查帶回所內，王男因涉及酒後駕駛且拒酒測，被開出拒測罰單，按道路交通管理條例，將面臨至少新台幣18萬元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測 妨害公務 罰單

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