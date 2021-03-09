杉原灣溺斃少年遺愛 母將捐保險理賠節餘款

台東杉原灣在228連假期間發生17歲學生溺水身故意外事件，縣長饒慶鈴今天致給家屬微型傷害團體保險理賠金新台幣30萬元，家屬表達喪葬節餘將轉贈功德會遺愛人間。

17歲李姓學生2月28日下午與10名師生到杉原灣海邊戲水溺水身亡，饒慶鈴在第一時間向家屬表達關心慰問。經查李姓學生是台東縣內第一批微型團體傷害保險對象，保險公司在確認後也協助家屬縮短保險理賠申請作業流程，於5天內先行協助完成理賠金賠付。

饒慶鈴今天上午前往市立殯儀館慰問家屬，希望能夠節哀，並致贈微型傷害團體保險理賠金30萬元。李媽媽感謝縣府的協助，經過家屬的研商，會在一切後事處理完成後，將所有的結餘款額捐出，回饋社會，讓更多人獲得照顧。

饒慶鈴表示，台東縣自109年11月起由中國人壽、南山人壽合作開辦微型保險，主動為縣內15歲至65歲（身障者至70歲）之低收、中低收入及身心障礙者 （障礙等級輕、中度，且符合微型保險承保條件）納保，至110年第1季止共計有1萬519名弱勢縣民納入保障。

一旦發生意外事故享有保險金額新台幣30萬元整理賠，讓弱勢民眾生活有保障更安全。若有理賠情事發生時，應於10日內將意外事故及傷害狀況主動聯絡告知台東縣政府社會處社會救助科或中國人壽、南山人壽。