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獵捕後會溫柔祭拜？ 大法官：動物想被拜還是活久一點

聯合報 / 記者王宏舜林孟潔／台北即時報導

大法官受理原住民族王光祿、潘志強等人打獵案釋憲，上午在憲法法庭行言詞辯論，鑑定人浦忠勇表示很多人認為獵捕殘忍，但其實也會溫柔的祭拜，原民狩獵能與動物保護、環境保護相容，並指國外倡導「人道狩獵」瞬間結束生命。法庭上沒有動物的心聲，大法官詹森林詢問動物寧願被打死、被祭祀，還是寧可有逃跑的機會？

中正大學台灣文學與創意應用研究所助理教授浦忠勇是鄒族人，他表示獵人是環境的一部分，多獵人會感謝獸魂，雖然獵捕殘忍，但其實也會溫柔地祭拜，這是生態的一部分。他說國外也講動物權、人道狩獵、不能虐待動物，最好能瞬間結束生命，如果動物打不死且受傷、失血過多會更痛苦，比起原民自製獵槍，有標準或制式獵槍是較好的選擇。

王光祿因犯非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪，遭判3年2月徒刑，野生動物保育法部分處7月刑，共應執行3年6月定讞。台大法律系教授林明鏘認為王遭重判主要是因槍砲，不應搞錯標的，相關法令未違憲。

因浦忠勇的看法讓大法官詹森林疑惑，詹說「現場沒有動物在場」，質疑若動物會講話，動物會哪是要一槍畢命、還是「讓我跑吧」。詹問，動物是寧願被打死祭祀，還是活久一點？

浦忠勇則回答說野生動物保育法談的不是個別生命而是生態平衡，狩獵一定有殺生的過程，例如釣魚、殺雞，不應聚焦這個。浦說，一些原民傳統並不會獵捕黑熊或黃喉，在利用動物資源時，有許多傳統文化禁忌。

浦說，王光祿因為媽媽想吃這個肉，而去打獵，如果他不去打獵就是不合格的獵人，因原住民沒有文字，靠生活實踐才是活生生的文化，傳統文化不要把它變成是紙上談兵、觀光化、博物館式的文化。

台東卑南族10部落燒狼煙聲援向大法官聲請釋憲的利嘉部落巡護者潘志強。記者施鴻基／攝影
台東卑南族10部落燒狼煙聲援向大法官聲請釋憲的利嘉部落巡護者潘志強。記者施鴻基／攝影

王光祿 大法官

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