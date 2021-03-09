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警方取締超速標誌放分隔島 七旬翁辯看不清判免繳罰單

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

73歲陳姓老翁駕車行經高雄市中山四路，因超速24公里被路旁員警開單告發，挨罰1800元並記違規點數1點，陳翁不服，稱警方將超速取締標誌放在快慢車分隔島，他根本看不到，爭取撤銷罰單，高雄地院法官勘驗現場照片，認為警方標誌不明顯，有違誠實信用原則，撤銷警方對陳翁的處分。

判決指出，去年3月21日下午3時51分，陳翁駕駛汽車沿高市中山四路往南行駛，但該路段速限僅60公里，陳翁車速達84公里，超速24公里，被在旁執法的員警拍照取締，吃上超速罰單。

陳翁收到紅單後不服，認為他曾吃過5張罰單，開車一向小心，不可能再超速，且員警在四線道路「取巧」照相，警告標誌還放在慢車道，有失人民保母職責，對一個73歲老人來說並不道德。

警方主張，陳翁行駛內車道，當時快慢車道分隔島之間無其他車輛擋住警告標誌，且超速取締標誌設在燈桿上方，員警取締位置與標誌距離約150公尺，法律也無明文規定員警一定要站在駕駛可以看得見的地方，員警符合舉發要件，舉發程序並無任何違誤之處。

案經高雄地院審理，法官勘驗採證照片，發現員警雖在快慢車分隔島路燈桿，設置速限標誌及超速取締標誌，但當時陳翁行駛最內側車道，取締路段又是四線道，路面極為寬廣，若設在行車方向的「右側」，可能造成行駛於內側車道駕駛看不清警告標誌，不易察覺前方有員警在取締超速。

法官認為，員警雖在安全島懸掛速限標誌及取締標誌，合乎超速取締規範，但警方明明可在內側分隔島設牌警告，卻僅在快慢車安全島設置1面標誌，提醒駕駛注意速限，有悖行政行為誠實信用原則，警方舉發陳翁部分程序具有瑕疵，撤銷這張罰單。

陳姓老翁駕車行經高市中山四路南向，被警方取締超速，陳翁不服認為警方標誌不明顯，法院最後判陳翁免繳罰單。圖／翻攝自GOOGLE MAP
陳姓老翁駕車行經高市中山四路南向，被警方取締超速，陳翁不服認為警方標誌不明顯，法院最後判陳翁免繳罰單。圖／翻攝自GOOGLE MAP

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