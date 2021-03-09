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政府提供零件做獵槍？王光祿：怎麼不直接給我們好的槍
布農族人王光祿、卑南族人潘志強打獵遭判刑確定而聲請釋憲，大法官併案審理今行言詞辯論；法律扶助基金會庭後召開記者會，王光祿受訪指出，打獵本來就是原住民的傳統文化，「說難聽一點，孝順父母本來就是應該的」，但他孝敬母親卻被判刑3年半，真的是太不合理。
王光祿說，今天來到司法院大法官召開的言詞辯論庭，看到大法官態度有些放寬，但內政部觀點仍比較「硬」，對原住民存有疑慮，希望今天過後還他一個平靜的生活，期待未來台灣的原住民傳統文化能慢慢地落實在生活中。
他說，現行法律規定只能使用自製獵槍狩獵，但自製獵槍安全有顧慮，「那種槍是不安全的，也不符合原住民使用」。媒體問及內政部研擬由政府提供零件給原住民自製獵槍，王光祿說他覺得不怎麼好，「怎麼不直接拿好的槍給我們就好了」，此方式很不適合原住民，也覺得安全性上仍有疑慮。
王光祿律師許正次指出，原住民聲音第一次在憲法法庭被聽見，希望大法官看見原住民寶貴微弱的聲音、美麗的文化，幾千年來原住民過著自給自足、樂天知命的生活，直到近四百年才被強勢文化逼迫，「原住民」這個名字仍存在偏見和歧視。
他說，現在疫情大家都戴口罩，覺得有點難以呼吸，但國家對原住民狩獵的層層管制，就像一層一層口罩套在原住民上，讓他們喘不過氣、快要窒息死亡，懇請大法官宣告違憲，讓原住民有尊嚴的活著。
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