快訊

妻子也知情！被爆疑與顏若芳同居 王定宇回應了

AZ疫苗副作用大、保護力低？在英接種者現身說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政府提供零件做獵槍？王光祿：怎麼不直接給我們好的槍

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

布農族人王光祿、卑南族人潘志強打獵遭判刑確定而聲請釋憲，大法官併案審理今行言詞辯論；法律扶助基金會庭後召開記者會，王光祿受訪指出，打獵本來就是原住民的傳統文化，「說難聽一點，孝順父母本來就是應該的」，但他孝敬母親卻被判刑3年半，真的是太不合理。

王光祿說，今天來到司法院大法官召開的言詞辯論庭，看到大法官態度有些放寬，但內政部觀點仍比較「硬」，對原住民存有疑慮，希望今天過後還他一個平靜的生活，期待未來台灣的原住民傳統文化能慢慢地落實在生活中。

他說，現行法律規定只能使用自製獵槍狩獵，但自製獵槍安全有顧慮，「那種槍是不安全的，也不符合原住民使用」。媒體問及內政部研擬由政府提供零件給原住民自製獵槍，王光祿說他覺得不怎麼好，「怎麼不直接拿好的槍給我們就好了」，此方式很不適合原住民，也覺得安全性上仍有疑慮。

王光祿律師許正次指出，原住民聲音第一次在憲法法庭被聽見，希望大法官看見原住民寶貴微弱的聲音、美麗的文化，幾千年來原住民過著自給自足、樂天知命的生活，直到近四百年才被強勢文化逼迫，「原住民」這個名字仍存在偏見和歧視。

他說，現在疫情大家都戴口罩，覺得有點難以呼吸，但國家對原住民狩獵的層層管制，就像一層一層口罩套在原住民上，讓他們喘不過氣、快要窒息死亡，懇請大法官宣告違憲，讓原住民有尊嚴的活著。

王光祿（中）、潘志強（左）。記者林孟潔／攝影
王光祿（中）、潘志強（左）。記者林孟潔／攝影
王光祿。記者林孟潔／攝影
王光祿。記者林孟潔／攝影

原住民 王光祿 釋憲

延伸閱讀

王光祿打獵釋憲案辯結 大法官：月內定期解釋

夷將．拔路兒認為獵人會審慎使用獵具 生態可平衡

結合人文藝術 全國原住民運動會總錦標獎盃「香香的」

原住民是否有狩獵權？台東卑南族10部落燒狼煙聲援

相關新聞

鉛中毒案最小受害者是5歲女童 女童母：看不到孩子未來

台中市前議長張宏年一家4口向知名的盛唐中醫診所負責人呂世明求診，在去年爆發鉛中毒案，其中受害者年齡最小為5歲賴姓女童今天...

原住民打獵釋憲案 獵人王光祿：狩獵是傳統文化習俗

布農族人王光祿、卑南族人潘志強打獵遭判刑確定而聲請釋憲，大法官併案審理今行言詞辯論。王光祿指出，狩獵是部落傳統文化習俗，...

政府提供零件做獵槍？王光祿：怎麼不直接給我們好的槍

布農族人王光祿、卑南族人潘志強打獵遭判刑確定而聲請釋憲，大法官併案審理今行言詞辯論；法律扶助基金會庭後召開記者會，王光祿...

警方取締超速標誌放分隔島 七旬翁辯看不清判免繳罰單

73歲陳姓老翁駕車行經高雄市中山四路，因超速24公里被路旁員警開單告發，挨罰1800元並記違規點數1點，陳翁不服，稱警方...

女「迷魂盜」假性交易真下藥強盜 判6年4月

女子黃美万扮「迷魂盜」搭訕老翁、越南籍移工，趁他們上廁所時，在啤酒裡下藥迷昏對方，竊盜現金，得手1萬8000元，台北地院...

打臉名嘴批詹江村批老不修、臉像吃屎 有脈絡無罪確定

男子張榮洲以Youtube「打臉名嘴」帳號批評時政，前年間指桃園市議員詹江村「靠黑白兩道賺錢」、「老不修」、「臉好像吃到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。