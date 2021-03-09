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女「迷魂盜」假性交易真下藥強盜 判6年4月

聯合報 / 記者王聖藜/即時報導

女子黃美万扮「迷魂盜」搭訕老翁、越南籍移工，趁他們上廁所時，在啤酒裡下藥迷昏對方，竊盜現金，得手1萬8000元，台北地院今天依2個強盜罪，判她應執行有期徒刑6年4月。可上訴。

2019年7月9日，黃美万在台北市萬華區某便利超商內搭訕王姓老翁，約定可以進行性交易，2人購買啤酒後，一同前往旅館。

檢方指控，黃女趁王上廁所時，將藥物混進啤酒裡，王喝下後不省人事，黃女拿走王包包內的1萬5000元現金後逃逸。

同年8月21日凌晨，黃女又在萬華區夜市附近另1家便利超商，搭訕越南籍阮姓男子，2人約定到大稻埕碼頭喝酒、唱歌，再以同樣手法迷昏阮，盜取他皮包內的3000元現金。

被害人報案，警方逮捕黃美万，她稱，與2名被害人談好性交易，否認下藥、迷昏被害人，至於所得款則是性交易的價金。

法院審理認為，黃女前後供述不一，被害人誤服藥劑的反應症狀，與黃婦看診時所領藥的副作用症狀相符，採信被害人說詞，判黃婦有罪。

判決指出，黃美万犯後未與被害人和解，不知悔改，依2個強盜罪各判刑5年4月，訂應執行刑有期徒刑6年4月。

台北地院。本報資料照片
台北地院。本報資料照片

性交易

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