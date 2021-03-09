打臉名嘴批詹江村批老不修、臉像吃屎 有脈絡無罪確定
男子張榮洲以Youtube「打臉名嘴」帳號批評時政，前年間指桃園市議員詹江村「靠黑白兩道賺錢」、「老不修」、「臉好像吃到屎」，被依加重誹謗、公然侮辱罪起訴，但台北地院判無罪。檢方上訴，高等法院認為評論的主軸屬公益事項，駁回上訴，張確定無罪。
2019年8月間，詹江村到警局提告，認為網紅「打臉名嘴」稱他在桃園是靠著黑白兩道在賺錢，這是完全沒有任何根據的指控，且透過網路平台對外散布，他人格髒汙衊。
張榮洲得知被告，當天在Youtube開直播笑說「我不會怕你、大家法庭見，讓法院來認證你是不是我講的爛咖。」進而再批詹欺負年輕人，指他「老不修」、「垃圾」、「作中國人的馬前卒」、「一個臉就像吃到屎」。
台北地檢署開庭時，張榮洲的「打臉名嘴」稱不記得當時影片內容說了什麼，要再回去確認一下影片內容；詹江村則說原本有意原諒，但對方不願意和解。檢方勘驗網路影片內容，認定張批評詹江村靠黑白兩道在賺錢、垃圾、吃屎，涉犯妨害名譽罪，依法起訴。
不過台北地院勘驗爭議影片內容，發現張榮洲分別是就詹與「館長」陳之漢間的糾紛，表達詹是懂得操作的人，而利用人脈在政治上、生意上獲取利益；另外詹因對高雄市議員黃捷提告違反國安法，要黃捷搬去香港住，張才指詹是「老不修」、「垃圾」、「作中國人的馬前卒」、「一個臉就像吃到屎」。北院認為詹江村既為公眾人物，對於自身言行舉止本就受國人共同監督，判張無罪。
高等法院認為張榮洲並不是以粗鄙的語言、文字辱罵詹，且從前後言論脈絡來看，難認他有虛捏或傳述不實的惡意。
高院指詹江村也常在媒體上發表政治言論，自己也是政治評論家且為公眾人物，言論就應接受人民更嚴格的監督與託付，對與自己不同立場之人就自己發表的評論，應有更高的容忍度。高院認為一審判決本於憲法保障言論自由與法律保護個人名譽間權衡與調和，判無罪正確，駁回上訴確定。
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