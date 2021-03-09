打臉名嘴批詹江村批老不修、臉像吃屎 有脈絡無罪確定

男子張榮洲以Youtube「打臉名嘴」帳號批評時政，前年間指桃園市議員詹江村「靠黑白兩道賺錢」、「老不修」、「臉好像吃到屎」，被依加重誹謗、公然侮辱罪起訴，但台北地院判無罪。檢方上訴，高等法院認為評論的主軸屬公益事項，駁回上訴，張確定無罪。

2019年8月間，詹江村到警局提告，認為網紅「打臉名嘴」稱他在桃園是靠著黑白兩道在賺錢，這是完全沒有任何根據的指控，且透過網路平台對外散布，他人格髒汙衊。

張榮洲得知被告，當天在Youtube開直播笑說「我不會怕你、大家法庭見，讓法院來認證你是不是我講的爛咖。」進而再批詹欺負年輕人，指他「老不修」、「垃圾」、「作中國人的馬前卒」、「一個臉就像吃到屎」。

台北地檢署開庭時，張榮洲的「打臉名嘴」稱不記得當時影片內容說了什麼，要再回去確認一下影片內容；詹江村則說原本有意原諒，但對方不願意和解。檢方勘驗網路影片內容，認定張批評詹江村靠黑白兩道在賺錢、垃圾、吃屎，涉犯妨害名譽罪，依法起訴。

不過台北地院勘驗爭議影片內容，發現張榮洲分別是就詹與「館長」陳之漢間的糾紛，表達詹是懂得操作的人，而利用人脈在政治上、生意上獲取利益；另外詹因對高雄市議員黃捷提告違反國安法，要黃捷搬去香港住，張才指詹是「老不修」、「垃圾」、「作中國人的馬前卒」、「一個臉就像吃到屎」。北院認為詹江村既為公眾人物，對於自身言行舉止本就受國人共同監督，判張無罪。

高等法院認為張榮洲並不是以粗鄙的語言、文字辱罵詹，且從前後言論脈絡來看，難認他有虛捏或傳述不實的惡意。