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街頭行乞遭警依社維法移送　僅勸導一次法官開恩不罰他

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄陳姓男子在三民區某街上乞討，卻被當地員警依《社會秩序維護法》移送，面臨拘留3天或1萬2千元罰鍰，案經高雄地院審理，簡易庭法官勘驗員警筆錄，未發現陳男有勸導不聽情況，陳乞討叫化並未造成路過民眾權益損害，裁定不罰。

今年2月3日上午10時45分許，陳男拿著紅色塑膠盒坐在三民區某街道乞討，附近巡邏員警發現後上前勸導，不要在街口乞討，但事後員警依「屢勸不聽」等理由，依《社會秩序維護法》第82條第1項第1款移送裁罰。

陳男得知即將面臨拘留3天或1萬2千元罰鍰，在地院簡易庭喊冤，強調他並不知道沿街乞討會違法，他只是將塑膠盒放在公共場所，看有沒有好心人給錢吃飯，並未脅迫，裡面的錢都是民眾心甘情願。

地院簡易庭法官勘驗警詢筆錄、現場照片，發現雖員警曾上前勸導，但僅在當天上午10時45分許勸導1次，同日下午2點半警方見陳男仍在現場，就直接將他帶回派出所調查。

法官認為，依規定警方應以書面勸阻不聽，才得以用相關規定移送，但警詢筆錄很難確認陳男是否不聽勸阻，因當時情況並非緊急，也未對民眾權益受損，因此裁定不罰。

陳姓男子在街頭行乞，被員警依違反《社會秩序維護法》裁罰，但高雄地院簡易庭法官認為陳未損害民眾權益，裁定不罰。記者張議晨／攝影
陳姓男子在街頭行乞，被員警依違反《社會秩序維護法》裁罰，但高雄地院簡易庭法官認為陳未損害民眾權益，裁定不罰。記者張議晨／攝影

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